El comentado toque de atención de Ancelotti a Endrick: «No puedes hacer estas cosas»

Endrick no tuvo este miércoles su mejor noche en el Coliseum Alfonso Pérez. Ante el Getafe, el brasileño sumó su sexta titularidad del curso, la primera en Liga, después de ser el salvador del Real Madrid en Copa del Rey. Justamente, a pocos días de la final ante el Barcelona en La Cartuja de Sevilla, el técnico italiano decidió darle una bala. No obstante, Carletto no salió del todo contento con su actuación: «No puedes hacer estas cosas».

Endrick no estuvo en el modo «Copa» ayer contra el Getafe. En 64 minutos, el nativo de Taguatinga no supo encontrarse con el gol y es más, falló dos oportunidades muy claras. La más señalada fue la segunda, aunque parecía estar en fuera de juego. «Ha tenido dos grandes oportunidades.

En la primera no lo pudo hacer mejor y en la segunda, podía ser fuera de juego. Podía ser. Pero, efectivamente, no puede hacer estas cosas. Es joven y debe aprender. Esto no es un ‘coup de théâtre’ (‘golpe de teatro’ expresión para decir sorpresa en francés), tiene que tirar lo más fuerte posible», relató el entrenador madridista en la rueda de prensa

Endrick ofreció una final de Copa al Madrid

Aunque la crítica de Carlo Ancelotti es dura, esto le servirá a Endrick. Como bien dice el transalpino, «es joven y debe aprender». Por ende, que no cunda el pánico con el brasileño, porque el ariete ofreció una final de Copa del Rey al Real Madrid este curso. El adolescente estuvo volando en la competición de Su Majestad el Rey.

Si bien titubeó en el primer encuentro ante la Deportiva Minera, el de Taguatinga solo ha sabido reivindicarse a base de zarpazos desde entonces. Doblete de héroe en la prórroga ante el Celta de Vigo, una muesca gastada contra el Leganés, único goleador en Anoeta y ‘picadita’ en el Santiago Bernabéu. En Copa, el internacional con la canarinha enjaula cada 70 minutos.

Sus cinco dianas coperas empieza a titilar a Cristiano Ronaldo. En enero, Endrick se unió a una lista muy exclusiva en la que el portugués ya figuraba: marcar un doblete en una prórroga con el Real Madrid. Ésta vez, el ariete se acerca de nuevo a CR7. En la temporada 2012-13, el cinco veces Balón de Oro recopiló siete goles en siete choques.

Desde entonces, ningún futbolista merengue había llegado a los cinco zarpazos en Copa. Por ende, en La Cartuja, el 16 tiene la oportunidad de hacer historia e igualar (o superar, ya que solamente puede jugar seis partidos y no siete) a Cristiano en caso de firmar otro doblete. Ahora todo queda en manos de Ancelotti, aunque parece que el adolescente no debutará la final como titular.

En Liga y en Champions, Endrick lo tuvo más crudo. 19 partidos repartidos en 214 en el campeonato español, contra 135 en nueve choques europeos. Eso sí, en ambas competiciones, el brasileño enjauló en su debut. Contra el Valladolid, zarpazo al palo corto. Ante el Stuttgart, en la ‘orejona’, el joven delantero se marcó un carrerón de 30 metros en solitario antes de finiquitar la jugada a 25 metros de la portería con un zapatazo raso y potente.