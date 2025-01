El espectacular dato de Endrick que le iguala a Cristiano Ronaldo y Santiago Bernabéu

Endrick se ha incorporado a un grupo exclusivo de jugadores del Real Madrid que han conseguido marcar dos goles en la prórroga. Esta hazaña, que sólo unos pocos futbolistas han logrado en los 122 años de historia del club, lo coloca junto a verdaderas leyendas del fútbol. El primero en conseguirlo fue Santiago Bernabéu en 1916, quien más tarde se convertiría en el presidente más importante de la historia del club y daría nombre al estadio. En ese mismo año, Sotero Aranguren también logró esta proeza, siendo uno de los jugadores más destacados de aquella época.

Décadas después, en 1986, fue el mítico delantero Santillana quien inscribió su nombre en esta lista selecta. El último en conseguirlo antes de Endrick fue Cristiano Ronaldo, quien lo logró en dos ocasiones diferentes: primero en 2016 y posteriormente en 2017, consolidando aún más su estatus como uno de los mejores jugadores de la historia del Real Madrid. La hazaña del de Taguatinga cobra aún más valor considerando que se une a este selecto grupo siendo el más joven en conseguirlo.

Endrick se gana una oportunidad de blanco

En el encuentro de octavos de final de la Copa del Rey contra el Celta de Vigo, Endrick marcó dos goles en el tiempo extra. El primer tanto llegó mediante un disparo con la pierna izquierda que tocó en Ilaix Moriba antes de entrar en la portería defendida por Iván Villar. Para el segundo gol, el joven brasileño ejecutó un remate de tacón en los instantes finales del partido.

La secuencia completa del partido comenzó con un gol de Kylian Mbappé antes del descanso, tras una carrera por el sector izquierdo del campo. En la segunda parte, Vinicius Junior incrementó la diferencia en el marcador al conectar un pase de Brahim Díaz. El Celta consiguió empatar el partido, lo que llevó el encuentro a la prórroga. Durante el tiempo extra, Endrick anotó sus dos goles, mientras que Fede Valverde también contribuyó con un tanto mediante un disparo que se colocó en la escuadra, estableciendo el resultado final de 4-2.

Tras marcar su primer gol, Endrick procedió a quitarse la camiseta durante la celebración, acción por la cual el árbitro le mostró una tarjeta amarilla. Los aficionados presentes en el Santiago Bernabéu respondieron con aplausos, que se intensificaron cuando el jugador completó su doblete en los minutos finales del encuentro.

Imposible no emocionarse en zona mixta

En sus declaraciones en la zona mixta después del partido de Copa del Rey, Endrick dedicó los goles a su compañero Antonio Rüdiger. «Estos goles son para Antonio, él sabe lo que hace todos los días conmigo. Nunca me hace un elogio, y eso no es una mala cosa, es muy buena porque le gusto y me dice lo que debo hacer, si no juego me dice que siga luchando. Ayer fue muy duro en el entrenamiento, lo pensé en mi casa», explicó el brasileño, muy emocionado.

Endrick también compartió sobre el papel que ha tenido Ancelotti estos últimos meses. «La primera vez que vine a Madrid hablé mucho con él. Sabe que lo más importante para mí es trabajar. No hablo mucho con el mister, pero sabe que estoy trabajando todos los días. Carletto sabe lo que hace. No hace lo mejor para Endrick, hace lo mejor para el equipo. Si no haces tu trabajo bien estás fuera», zanjó el brasileño.