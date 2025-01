Endrick al borde de las lágrimas: «No hablo mucho con Ancelotti pero sabe como trabajo todos los días»

Endrick se mostró realmente emocionado en la zona mixta del Santiago Bernabéu tras un doblete que le daba el pase a cuartos de final de la Copa del Rey al Real Madrid en la prórroga de su partido de octavos contra el Celta de Vigo. El brasileño fue preguntado varias veces por su relación con Carlo Ancelotti, al que salvó este jueves en una situación realmente peligrosa de la eliminatoria.

«Esto es el Madrid, luchar hasta el final para ganar. Nunca nos vamos al suelo, siempre luchamos. Ha sido un partido duro, pero hacemos los goles y ganamos. Sabíamos que en la prórroga teníamos que correr más, hacer más, subir. Hemos hecho tres goles muy buenos. Estos goles son para Antonio (Rüdiger), él sabe lo que hace todos los días conmigo», comenzó, dedicándole al central alemán sus dos goles.

«Nunca me hace un elogio, y eso no es una mala cosa, es muy buena porque le gusto y me dice lo que debo hacer, si no juego me dice que siga luchando. Ayer fue muy duro en el entrenamiento, lo pensé en mi casa… Es una gran persona, estos dos goles son para él. Son goles muy importantes para mí, me gusta este partido, este estadio, la afición… Ahora a entrenar, que tenemos más por delante», añadió sobre este asunto.

Ya en zona mixta, Endrick rozó las lágrimas cada vez que era preguntado por el técnico italiano y su peso en el Real Madrid: «Tenemos que seguir. Siempre procurar ganar los partidos. Queremos ganar la Copa. Tenemos partido de Liga y hay que trabajar porque tenemos la cabeza en el partido contra Las Palmas».

Endrick se reivindica… y se emociona

«No hablo mucho con el mister, pero la primera vez que vine a Madrid hablé mucho con él. Sabe que la cosa más importante para mí es trabajar. Sabe que lo estoy haciendo todos los días. Agradezco mucho al mister porque ha sido una gran persona para mí. Estar aquí es difícil. Agradezco a mis compañeros por todo y seguir trabajando», relató.

«No esperaba más. Estoy trabajando. Carletto sabe muy bien lo que hace. No hace lo mejor para Endrick, hace lo mejor para el equipo. Necesite a quien necesite, no pasa nada. Si no haces tu trabajo bien estás fuera. Lo que hago todos los días en Valdebebas. En los entrenamientos no hablo mucho con él, pero sabe que estoy trabajando», prosiguió Endrick.

Endrick repasó episodios de su etapa en el Palmeiras, los cuales asemeja a su escaso protagonismo en sus inicios con el Real Madrid, aunque ya lleva cuatro dianas: «Claro que es duro. En el Palmeiras había partidos que jugaba dos minutos y en ese tiempo doy todo por el equipo. Estoy muy contento. Sé que el mister confía en mí. Me puso en el partido contra el Lille, en Copa, sólo tengo que trabajar».

«Gracias a mi mujer, a todos los que están conmigo todos los días. Estoy muy contento por los goles, se los dedico a Rüdiger. Para mí es bueno marcar goles porque quiero ayudar a mi equipo, ayudar a todos», finalizó, con un nuevo agradecimiento a su compañero y también a su cónyuge.