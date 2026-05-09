Clásico de vencedores y… vencidos

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  • MARCOS LÓPEZ

Marcos López analiza el Clásico en su sección OKSCOUTING. Barcelona y Real Madrid se miden este domingo en el Camp Nou todavía con el título de Liga en juego y tras la tensión vivida esta semana en Valdebebas. El prestigioso analista futbolístico da las claves de este nuevo Clásico.

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