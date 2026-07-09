Chuma Okeke se queda en el Real Madrid

Chuma Okeke seguirá formando parte del nuevo proyecto del Real Madrid de baloncesto de cara a la próxima temporada. Pedro Martínez quiere que forme parte de su plantilla, ya que lo considera una pieza fundamental en su esquema. Su condición de extracomunitario era un impedimento, pero ambas partes han decidido que continúe en el equipo blanco. Tiene contrato hasta el año 2027.

Okeke es estadounidense, pero de origen nigeriano. Ocupa plaza de extracomunitario y era una de las opciones que lastraban la opción de que pudiese quedarse en el Madrid. Es una posibilidad remota que le llegue el pasaporte nigeriano, ya que no encuentran constancia de que su padre lo fuese. Pero quedan en el club blanco a la espera.

El ala-pívot americano se queda en el Real Madrid a pesar de tener una cláusula de corte que expiró el pasado 5 de julio y que el club blanco no ejecutó. La figura de Pedro Martínez ha sido esencial. Lo quiere en su nuevo proyecto porque lo ve como un jugador fundamental.

De esta manera, el Real Madrid de Pedro Martínez de la 26/27 sigue cogiendo forma. Okeke será parte de un equipo que necesita volver a ser el gran equipo que por historia siempre ha sido el club blanco, a pesar de la malísima temporada sin títulos que firmaron el curso pasado.