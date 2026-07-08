El Real Madrid tiene vía libre para fichar a Juancho Hernangómez

El Panathinaikos ha roto la banca este verano. Tras cerrar una temporada decepcionante al quedarse fuera de ‘su’ Final Four en el OAKA Arena, siendo remontado por el Valencia Basket contra todo pronóstico en los play offs, y perdiendo la final de la liga griega de baloncesto contra su eterno rival, Olympiacos, que además venía de levantar la Euroliga en su pabellón unos días antes, el equipo griego ha querido poner remedio a esa sequía cuanto antes.

En su afán de regresar a lo más alto, tanto a nivel nacional como europeo, el Panathinaikos está preparando un ambicioso proyecto que pasa por acometer un tremendo desembolso en incorporaciones. La llegada masiva de fichajes al equipo griego ha traspasado una barrera salarial este miércoles al anunciar a Guerschon Yabusele, quien percibirá 12 millones de euros por tres temporadas.

Un sueldo de superestrella para el ex del Real Madrid, que llega a Grecia procedente de la NBA, teniendo en cuenta que la media de salarios es ostensiblemente más baja en la mayoría de clubes de la Euroliga. Este fichaje, sumado al reciente de Isaac Bonga, por el que el Panathinaikos se adelantó a los blancos ofreciéndole más dinero (10 millones en tres años), deja prácticamente sin hueco a Juancho Hernangómez.

La superpoblación en la posición de ala-pívot en el Panathinaikos ya es un hecho. Con los fichajes de Yabusele, que es un ‘4’ puro, y de Bonga, que aunque su puesto es el de alero también ha actuado como interior en un amplio número de partidos, significa que Zeljko Obradovic, en su sonada vuelta a Atenas, dispondría a día de hoy de siete efectivos que están aclimatados a dicha posición.

Siete jugadores para un puesto

Cinco de ellos directamente son ala-pívots, además de Yabusele y Juancho, Nigel Hayes-Davis y Konstantinos Mitoglou, y dos son aleros, pero en la última temporada tuvieron muchos minutos al ‘4’: Cedi Osman y Nikos Rogkavopoulos.

Pese a la insistencia desde el propio Panathinaikos en que el menor de los Hernangómez no va a moverse este verano, lo cierto es que el Real Madrid está muy pendiente de su situación, sabedor de que las recientes declaraciones desde su equipo son propias del tira y afloja de unas negociaciones.

Juancho tiene contrato hasta 2027 y, en principio, no tenía pensado marcharse de Atenas, donde transmite estar a gusto y ha registrado buenos números en la Euroliga, pese a no jugar los play offs: 42 partidos y promedio de 8 puntos y 6,5 rebotes. En esta operación no es descartable que pronto comience a sonar con más fuerza el nombre de su hermano Willy.

El factor Willy y los cupos

Su hermano mayor se ha quedado recientemente sin contrato al desvincularse del Barcelona y su gran deseo, con 32 años, es seguir compitiendo al máximo nivel en la Euroliga tras no poder mostrar su mejor versión en las tres temporadas como culé. La llegada de Juancho acercaría inevitablemente a Willy Hernangómez, porque además son dos fichajes que encajan en cuanto a organización de plantilla.

El Real Madrid, tras incorporar a Jaime Pradilla, tiene seis cupos. Aunque se espera que Edy Tavares regrese de su lesión al inicio de la 2026-27, la posible marcha de Mario Hezonja y la larga recuperación de Usman Garuba reducen a cuatro este número para los blancos, que contarían únicamente con Alberto Abalde, Sergio Llull, cuya renovación se anunciará pronto, el pívot caboverdiano y el jugador recién llegado del Valencia.

Una lista de jugadores de formación local muy limitada, puesto que la ACB exige un mínimo de cuatro cupos en todos los partidos de sus competiciones. No parece que un club como el Real Madrid vaya a exponerse a perder uno por lesión u otras situaciones y quedarse cojo, por lo que el fichaje de Juancho (30 años) sería también estratégico en este sentido por su pasado en Estudiantes, lo que hace que cumpla este requisito.