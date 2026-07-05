El padre de Haaland suelta la bomba: «Cualquiera quiere jugar en el Real Madrid»

Alf-Inge Haaland, padre del jugador del Manchester City, ha lanzado una bomba en la previa del partido de Noruega ante Brasil en octavos del Mundial. «Está muy contento en el Manchester City, pero cualquiera quiere jugar en el Real Madrid», ha dicho el padre de la gran estrella del Manchester City.

Así, Alf-Inge abre la puerta a que en un futuro su hijo pueda jugar en el Real Madrid en lo que sería uno de los fichajes más mediáticos de los últimos años en el fútbol. Y en el estadio de Nueva York, en el que se jugará la final del Mundial el próximo 19 de julio, el padre de Haaland no se ha mordido la lengua.

EL PADRE DE HAALAND SE DEJA QUERER 🚨 »Está muy contento en el City, pero cualquiera quiere jugar en el Real Madrid»#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Lxa2yvBkAM — DAZN España (@DAZN_ES) July 5, 2026

«Está muy contento en el Manchester City, tiene un contrato largo, estamos esperando a la nueva temporada», comenzó Alf-Inge Haaland, que añadió que «cualquiera quiere jugar en el Real Madrid». Preguntado por si le gustaría ver a su hijo en el Real Madrid o en España, comentó que «quizá, quizá… siempre hay una ocasión en el fútbol».

«En España hay equipos fantásticos, hay grandes clubes… Nunca sabes, pero en este momento está en Inglaterra feliz», continuó el padre de Haaland en DAZN en la previa del partido de octavos entre Brasil y Noruega en el Mundial. Además, no quiso contestar sobre el posible acuerdo que tenía Haaland con la candidatura de Enrique Riquelme en las anteriores elecciones en el Real Madrid: «No voy a hablar sobre las elecciones en otros clubes».