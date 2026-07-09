Tchouaméni, capitán general de Mourinho

La renovación de Aurélien Tchouaméni hasta 2031 ha sido recibida con enorme satisfacción por José Mourinho. Aunque el acuerdo entre el futbolista y el Real Madrid se ha cerrado durante el Mundial, el técnico portugués llevaba semanas trasladando al club que el francés debía convertirse en una de las piedras angulares de su nuevo proyecto. Nunca existió el más mínimo debate. Para Mourinho, Tchouaméni no sólo es imprescindible sobre el terreno de juego, sino también en un vestuario al que quiere devolver el orden, la competitividad y el liderazgo.

Desde el primer momento, el entrenador dejó claro a la dirección deportiva que el internacional francés encajaba perfectamente en el perfil de futbolista sobre el que siempre ha construido sus equipos. Mourinho busca jugadores con personalidad, agresivos en la competición, disciplinados tácticamente y con mentalidad ganadora. En Tchouaméni encuentra todas esas cualidades. Considera que es un auténtico «guerrero», un futbolista que nunca se esconde, que da un paso al frente cuando llegan los momentos de máxima exigencia y que transmite seguridad al resto del equipo. Por eso nunca contempló otro escenario que no fuera su continuidad.

La confianza del portugués en el centrocampista va mucho más allá de lo futbolístico. Mourinho quiere convertir a Tchouaméni en uno de los grandes líderes del nuevo Real Madrid. Cree que, por carácter y jerarquía, está preparado para asumir un papel protagonista dentro del vestuario y ejercer como una de las voces autorizadas del grupo. Esa responsabilidad se verá reforzada tras los cambios que vivirá la plantilla este verano y forma parte del plan diseñado por el entrenador para fortalecer la estructura interna del equipo.

Sin mirar al pasado

Incluso el episodio de tensión vivido meses atrás con Fede Valverde no modificó la opinión del técnico. Mourinho fue informado desde el club de todo lo sucedido y, lejos de cuestionar al francés, entendió que la situación estaba superada y que ambos debían convertirse en referentes del proyecto. De hecho, la intención del entrenador es que Tchouaméni y el uruguayo ejerzan un liderazgo compartido en el centro del campo.

Florentino Pérez encomendó a Mourinho la misión de recuperar la disciplina y reforzar la autoridad dentro del vestuario. Para ello, el portugués considera imprescindible rodearse de futbolistas que marquen el camino tanto en los entrenamientos como en los partidos. Tchouaméni reúne todas esas condiciones. Su madurez, su capacidad para soportar la presión y su compromiso con el equipo le han convertido en uno de los hombres de máxima confianza del nuevo entrenador.

La renovación hasta 2031 no sólo asegura la continuidad de uno de los mejores centrocampistas del mundo. También confirma que el nuevo Real Madrid de Mourinho tendrá uno de sus pilares en Aurélien Tchouaméni, un futbolista al que el portugués considera indispensable para volver a construir un equipo campeón.