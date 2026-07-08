Fran García ficha por el Betis

Fran García será jugador del Betis. El lateral izquierdo se marcha del Real Madrid tras tres temporadas y recalará en el equipo verdiblanco, que pagará tres millones de euros al club blanco y este se queda con el 50% de sus derechos, como con la mayoría de sus canteranos. El jugador de 26 años ya está en Sevilla para pasar reconocimiento médico y próximamente será anunciado como refuerzo bético.

El fichaje de Marc Cucurella dejaba a Fran García sin espacio en la plantilla y el Real Madrid rápidamente le ha encontrado acomodo. Con el ex del Chelsea, Álvaro Carreras y Ferland Mendy, el manchego no tenía sitio. Jugará en el Betis, equipo consolidado en Europa que la próxima temporada volverá a jugar la Champions League.

Como ha podido saber OKDIARIO, el Betis no podía elevar esa oferta de mes millones y la fórmula para su salida era mantener ese 50% de sus derechos, lo cual significa que los blancos ingresarían la mitad de lo que ingrese el Betis en caso de una futura venta. Fran García quería seguir jugando en España después de que en invierno estuviese cerca de marcharse al Bournemouth inglés.

Fran García ha jugado 108 partidos como madridista, siendo su segunda temporada, la 2024-25, en la que más participó. Aquel año, a las órdenes de Carlo Ancelotti, el manchego alternó con Eduardo Camavinga en la banda izquierda durante la alargada lesión de Mendy, que apenas jugó.

Oportunidad para Fran García

Sin embargo, el manchego perdió fuerza con Xabi Alonso, cuyo titular era Carreras, y también con Álvaro Arbeloa, al que gustaba más que el gallego, pero que terminó inclinándose por Mendy en partidos grandes cuando estuvo disponible. Así todo, Fran García disputó 21 encuentros en su última campaña, marcando un gol precisamente al Betis y repartiendo una asistencia.

Del Real Madrid sale un jugador comprometido al máximo que a sus 26 años tiene una oportunidad de oro en un Betis sin demasiado brillo en ese carril zurdo. Manuel Pellegrini sólo contaba con Junior Firpo en esa posición de cara a la 2026-27 y ahora contará con Fran García, que en los próximos días ya será ex madridista.