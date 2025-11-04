Carlos Martínez revolucionó las redes sociales con sus comentarios desde Anfield durante el Liverpool-Real Madrid en el partido de la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League. Bajo la lluvia inglesa, el mítico narrador deleitó a los aficionados junto a Maldini y Álvaro Benito desde el estadio británico.

Un partidazo de Champions. Un clásico europeo. Un Liverpool-Real Madrid que acogió todas las miradas del mundo del fútbol en esta noche de fútbol europeo. Y esas miradas también fueron dedicadas para Carlos Martínez, narrador de dicho encuentro en Movistar Plus.

Un mítico narrador que junto a Álvaro Benito y Maldini, desde la previa del partido, revolucionó las redes con sus comentarios. Y es que cada vez que Carlos Martínez narra un partido del Real Madrid, madridistas y antimadridistas dan su opinión sobre sus comentarios.

El Real Madrid busca la victoria en Anfield

La alineación del Real Madrid contra el Liverpool en Anfield empieza con Courtois en la portería. En el lateral derecho forma Valverde, por lo que Trent Alexander-Arnold comienza en el banquillo un encuentro que será especial para el inglés, ya que regresa a la casa de su ex equipo. La banda izquierda es para Álvaro Carreras, mientras que los centrales son Huijsen y Militao.

En el centro del campo, Tchouaméni está en el corte, ayudado por Eduardo Camavinga, mientras que Bellingham cae a la banda derecha y Arda Güler a la izquierda. Y arriba, el ataque madridista está formado por Vinicius Júnior y Kylian Mbappé.

El Real Madrid llega a este duelo tras haber sumado nueve puntos de nueve posibles. Los blancos han ganado al Olympique de Marsella, al Kairat y a la Juventus en las tres primeras jornadas de la fase de grupos de la Champions, lo que les permite estar muy cerca de, como mínimo, confirmar la clasificación entre los 24 primeros. Una victoria en Anfield contra el Liverpool los dejaría con 12 puntos y muy bien posicionados.

Hay que recordar que el Real Madrid ya jugó en este escenario la pasada temporada, cuando perdió 2-0 en un duelo en el que fue muy inferior a un conjunto inglés que en ese momento era el equipo más en forma del continente.