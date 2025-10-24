Baptista da una lección al lenguaraz Lamine: «Sus declaraciones no ayudan, sobre todo a los árbitros»

Las declaraciones de Lamine Yamal acerca del Real Madrid siguen generando muchas reacciones en cadena. El futbolista del FC Barcelona insinuó al club blanco de manipulación arbitral y provocó el enfado dentro del vestuario merengue a horas de que empiece el Clásico. Sobre ello ha hablado Julio Baptista, exjugador madridista, para señalar a la estrella culé y su comportamiento fuera del campo.

«Hay que evitar este tipo de discursos porque no ayudan, sobre todo los árbitros. Hay que ayudar a los árbitros, que no tienen que ser los actores principales. Ellos están para apoyar y para intentar hacer su trabajo, aunque sabemos todos que la vida de los colegiados no es tan fácil», afirmó Baptista en un evento comercial con embajadores de la Liga.

Además, el brasileño tiene claro que lo que se debería hacer desde fuera es «intentar quitar la presión» a la figura del árbitro, para que puedan arbitrar «de una manera correcta y no cometer errores». «Es difícil, pero es lo que todos esperamos», añadió. Todo ello ha sido a raíz de que lo comentó Lamine Yamal en un programa de la Kings League de Gerard Piqué, donde se picó con Ibai Llanos cuando hablaron del Real Madrid: «Roban, se quejan y hacen cosas…», comentó entre risas.

Respecto al partido, Baptista argumentó que los dos equipos «llegan bien al partido», aunque considera que los blancos son los favoritos por el factor de jugar en casa. «Vino bien el partido de Champions ante la Juventus. El Real Madrid ahora mismo tiene un poco más para ganar el partido. Si tuviera que mojarme con un resultado, diría 3-1 a favor del Real Madrid», dijo.

En los últimos Clásicos, el conjunto blanco ha salido escaldado en los Clásicos, con cuatro derrotas en los últimos cuatro. Una mala racha que el carioca confía en que no se vuelva a repetir: «El fútbol se basa en detalles. Yo estuve en Montjuic el año pasado (4-3) y, si el Madrid hubiera estado mejor de cara a puerta en la primera parte, era para haber terminado 3-0. En partidos así no puedes fallar y hay que sentenciar», explicó.