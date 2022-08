La situación de Raphael Varane ejemplifica a la perfección la famosa frase que dice que «lejos del Real Madrid hace mucho frío». Eso es lo que le está pasando al central francés desde que abandonó el conjunto blanco dirección Mánchester. El jugador de 29 años ha pasado de ser titular en el campeón de Europa a ser suplente del colista de la Premier League.

Varane, tras 10 años en el Real Madrid, decidió abandonar la disciplina blanca en busca de nuevas experiencias y retos. A falta de un año de finalizar su contrato, el jugador pidió al Real Madrid salir traspasado y el conjunto blanco no puso ningún impedimento. El Manchester United se hacía con los servicios de uno de los mejores centrales de la última década, habiendo conseguido cuatro Champions League, entre otros títulos. Por parte del Real Madrid, fue un negocio redondo, teniendo en cuenta que lo fichó en 2011 procedente del Lens por unos 10 millones de euros y lo acabó vendiendo por 50 millones al conjunto de los red devils.

Y es que la devaluación del central desde que abandonó el Real Madrid es evidente. Cuando este salió dirección Mánchester, tenía un valor de mercado de 70 millones de euros. Ahora, tras un año en el ostracismo, el valor ha bajado hasta los 48, es decir, casi la mitad. La temporada pasada, Varane no llegó ni a la treintena de partidos por diferentes lesiones que fue encadenando. Esto provocó estar a un nivel muy por debajo del que demostró en el Real Madrid, decepcionando al propio club y aficionados.

Su segunda temporada como en Inglaterra ha comenzado de la peor manera posible, tanto a nivel individual como colectivo. Primero, el Manchester United es colista de la Premier League tras los dos primeros partidos, con cero puntos, seis goles en contra y sólo uno a favor. A nivel individual, el central francés ha sido suplente en estos dos primero choques. En el primer encuentro no salió al césped, mientras que en el segundo disputó los segundos 45 minutos tras la humillación de la primera mitad.

Sin la confianza de Ten Hag

Varane llegó al Manchester United como uno de los centrales más valorados del mundo. Ahora, tras un año en Manchester, se encuentra en el puesto número 15 de esta lista. En 2019, los de Old Trafford ficharon a Harry Maguire por 87 millones de euros, convirtiéndose en el defensa más caro de la historia del fútbol. A los pocos meses de llegar a la ciudad, le convirtieron en capitán del equipo. Pese a que el central inglés tampoco está teniendo un buen rendimiento, su figura en la defensa es imprescindible.

Por otro lado, con la llegada de Erik Ten Hag al banquillo, este se ha traído este mismo verano a Lisandro Martínez por 64 millones de euros. Esto deja a las claras que el técnico holandés no cuenta con el ex del Real Madrid tras haber realizado una gran inversión de dinero en otro central.

Con los dos puestos de centrales ocupados y que parecen ser inamovibles, uno por ser el capitán y otro por ser de confianza del técnico, Varane tiene muy complicado entrar en el once titular del Manchester United.

Fracaso

Solo ha hecho falta un año para darse cuenta que la experiencia que quiso vivir Raphael Varane en Inglaterra es un fracaso. Cuando llegó a este nuevo club declaró no tener dudas con su decisión, pero seguramente no opine lo mismo ahora: “En el fútbol, ​​tienes que desafiarte a ti mismo y tratar de mejorar. Quería vivir otra experiencia después de 10 años en el mismo lugar. La Premier League es absolutamente fantástica y Manchester United es un gran club. No hay dudas sobre mi decisión», declaró en una entrevista para la BBC.

El Manchester United lleva cinco años sin ganar un título, y no parece que vaya a conseguir otro a corto plazo. Sumido en una gran crisis deportiva e institucional, el Manchester United es un auténtico polvorín. Colista en la Premier League, con Cristiano Ronaldo enfrentado y un proyecto que se tambalea pese a no tener rumbo, Raphael Varane ha pasado de titular del catorce veces campeón de la Champions League a ser suplente del colista de la Premier League.