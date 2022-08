Modric sigue siendo imprescindible

Decir que el Real Madrid tiene dependencia de Luka Modric es tan lógico como evidente. Quién no va a depender de un jugador de leyenda. Los blancos le echan en falta cuando no está y cuando Ancelotti decide darle un merecido descanso tiene que recurrir a su presencia para poner las cosas en orden. Fue justo lo que pasó contra el Almería en la primera jornada de Liga. El italiano dio descanso al croata, pero tras el descanso no dudó en ponerle a jugar. Su presencia en el terreno de juego mejora siempre a un equipo blanco que ha empezado la temporada muy bien.

Modric la temporada pasada tan sólo dejó de jugar en 11 partidos. Y en todos menos en tres, en dos fue suplente y en otro se quedó fuera de la lista por descanso, fue por problemas físicos o sanciones. Luka disputó 44 encuentros, sumando 3.352 minutos. Una carga de trabajo que puede ser elevada para un futbolista de 36 años, pero que el de Zadar gestiona a la perfección. Y todo hace indicar que esta temporada será más de lo mismo. Ni la presencia de un Mundial, su último gran torneo con Croacia, parece que cambiará la idea de jugar todo lo que pueda de Luka.

«No veo distinto la temporada por la celebración del Mundial. La edad no importa, importa lo que demuestras en el campo. Me siento muy bien jugando. El míster sabe que me siento mejor jugado, no lo hemos hablado, pero estoy a plena disposición del equipo. Esto no cambia nada para mí. Tengo que estar preparado y bien, como siempre», aseguró en la sala de prensa de Helsinki cuando fue cuestionado sobre si este año iba a tener un plan especial por la celebración del Mundial de Qatar.

Eternamente joven

La temporada pasada Modric volvió a dejar claro que la edad no importa. Su curso fue sobresaliente, siendo clave en la conquista de la Liga y la Champions. Esto llevó al Real Madrid a ofrecerle un año más de contrato que no dudó en aceptar. Una situación que se podría repetir al finalizar la presente temporada. Cuando acabe el curso 22-23 el croata hará balance, el club también y, si uno se encuentra bien y los otros creen que puede seguir sumando, se le pondrá un nuevo año de contrato encima de la mesa. Si, por el contrario, Luka cree que ha llegado la hora de colgar las botas, el Real Madrid también le dará la opción de seguir ligado a la entidad en la parcela donde más cómodo se sienta.

Modric llegó a esta pretemporada en un estado de forma espectacular. El croata estaba a tope desde el primer día y lo demostró en el primer partido oficial que disputó: la Supercopa de Europa. El croata fue titular haciendo un gran encuentro ante el Eintracht. Esta temporada, aunque con Ceballos y Camavinga tiene más opciones de descansar, seguirá siendo muy importante.