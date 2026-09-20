Atlético – Real Madrid: otro derbi capital

Un derbi nunca es un partido más. Es rivalidad, historia, emoción y una ciudad pendiente durante 90 minutos de lo que suceda sobre el césped. Atlético y Real Madrid vuelven a encontrarse este domingo (16:15 horas) en el Metropolitano en un duelo importante para medir el momento de ambos proyectos. Simeone y Mourinho afrontan uno de esos encuentros que pueden marcar el desarrollo de una temporada, tanto por los tres puntos como por el impulso anímico que supone superar al gran rival de la ciudad. Dos equipos con estilos diferentes, muchos futbolistas decisivos y la obligación compartida de competir a la altura de una cita que siempre tiene algo especial.

El primer derbi de la temporada se presenta igual que el curso pasado, con los blancos invictos y los de Simeone como perseguidores. De nuevo a remolque los colchoneros, que de perder el derbi se quedarían a ocho puntos del Barcelona y el calendario apenas sitúa su hoja en septiembre. Será el primer derbi de Mourinho en su regreso al Real Madrid, primera gran prueba de la temporada. De esas que marcan dinámicas reputacionales, que le pregunten a Xabi Alonso.

Al derbi llega el Atlético con la flecha hacia arriba tras reencontrarse con su mejor versión en sus dos últimos enfrentamientos. Fruto de ello, dudas para Simeone. Claro que benditas dudas. En primer lugar, si juega con tres centrales y dos carrileros o defensa de cuatro, la de toda la vida. Grimaldo, amenaza ofensiva con margen de mejora defensivo, y Llorente opositan a carrileros; Baena y Kang-in Lee son fijos y la principal es punta.

¿Con Julián o sin Julián? Hay que deshojar la margarita. El argentino ha completado el último entrenamiento junto al grupo y entrará en la convocatoria, la duda es si juega de inicio o espera en el banquillo. «Nos va a acompañar y después decidiremos si inicia de titular o lo hace en el segundo tiempo», dijo el Cholo. Es duda. Por motivos físicos y anímicos. Por venir de lesión y por la magnitud del partido.

El derbi, con lo inflamable que es, más para un delantero divorciado de su afición. El escenario es un arma de doble filo porque no existe mejor día para reivindicarse y lanzar un primer mensaje de reconciliación. Jonathan David emerge como alternativa, pues su adaptación al Atlético se ha consolidado con dos goles en los dos últimos partidos. Ante Osasuna dio fluidez al juego y presencia en el área, lo que se le pide a un ‘9’. El Atlético necesita un delantero para ser feliz.

Mucho más que tres puntos

El Real Madrid visita el Metropolitano para disputar su primer gran examen de la temporada. Un derbi siempre tiene una dimensión especial, pero este llega cargado de presión para el equipo de José Mourinho. Los blancos necesitan ganar para mantener el ritmo en la zona alta de la clasificación, reforzar la confianza en el nuevo proyecto y alejar las dudas que han aparecido durante las últimas jornadas.

El recuerdo del 5-2 sufrido la pasada temporada sigue muy presente en Valdebebas. Aquella derrota destapó los problemas del equipo en los partidos de máxima exigencia y provocó el primer gran terremoto del proyecto de Xabi Alonso. Mourinho sabe que una nueva caída en el Metropolitano, especialmente si llega acompañada de una mala imagen, convertiría las actuales dudas futbolísticas en una crisis mucho más profunda.

El Madrid ha ganado seis de sus siete partidos oficiales, pero todavía no ha alcanzado la regularidad que exige su entrenador. Ha mostrado capacidad para reaccionar, competir y encontrar goles en los minutos finales, aunque también ha sufrido desconexiones preocupantes. Contra el Rayo perdió el control durante la segunda parte y frente al Elche dejó escapar una ventaja de dos goles antes de que Espí apareciera en el minuto 91. Repetir esos errores ante el Atlético puede resultar definitivo.

Las dos dudas de Mourinho

Mourinho tiene prácticamente decidido el equipo, pero mantiene dos dudas importantes. Courtois estará en la portería, con Dumfries, Huijsen, Konaté y Cucurella formando la defensa. Valverde es intocable en el centro del campo, mientras que Tchouaméni y Bernardo Silva compiten por acompañarlo. El francés aportaría mayor fortaleza y equilibrio; el portugués, más control y claridad con el balón.

La otra decisión está en el costado derecho. Arda Güler ofrece pausa, talento y capacidad para aparecer por dentro, mientras que Diomande garantiza velocidad, profundidad y desborde. El costamarfileño se ha ganado el derecho a pelear por la titularidad después de sus últimas actuaciones y puede ser una pieza importante para castigar los espacios a la espalda de la defensa rojiblanca.

Bellingham jugará liberado por detrás de Mbappé y Vinicius partirá desde la izquierda. El Madrid necesita intensidad, concentración y continuidad. No puede regalar minutos ni permitir que el Atlético lleve el encuentro al terreno emocional. En el Metropolitano no sólo estará en juego el derbi. También la credibilidad del proyecto de Mourinho.

Atlético – Real Madrid: posibles onces