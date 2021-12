Atasco en la operación salida por Navidad

La operación salida en el Real Madrid está atascada estas navidades. El conjunto blanco tiene a varios jugadores puestos en el mercado, que apenas cuentan para Carlo Ancelotti, pero de los que les será muy complicado desprenderse a lo largo del mes de enero. El club escuchará ofertas por Marcelo, Isco, Bale, Mariano, Ceballos y Hazard, pero parece difícil que estas se produzcan, por lo que todo apunta a que permanecerán en el Bernabéu, al menos hasta el próximo verano.

Hace mucho tiempo que el club puso el cartel de transferibles a todos ellos, excepto a Hazard, con el que se contaba hasta hace unos meses, pero al que las lesiones y su escaso rendimiento a consecuencia de ellas ha llevado a los blancos a tomar la decisión de ponerle en el mercado. Sin embargo, hasta la fecha no se han producido ofertas formales por ellos.

Aunque el conjunto madridista no cierra la puerta a la marcha de ninguno de ellos, por diversos motivos, sus salidas están estancadas. O bien son los propios futbolistas los que no quieren marcharse o no tienen mercado real y no hay clubes que estén interesados en ellos.

De hecho, el que más opciones tiene de salir en el próximo mes sería Dani Ceballos. En verano ya se habló sobre el interés del Betis, entre otros, por el mediocentro. Su presencia en los Juegos Olímpicos con la selección española era una gran oportunidad para que el conjunto madridista encontrase un destino, pero su lesión en el primer partido, cuya recuperación se ha alargado hasta hace apenas unas semanas, frenó su salida.

Con Eden Hazard, la situación es más complicada. El belga parece que empieza por fin a arrancar, después de dos años en los que las lesiones le han impedido rendir a un nivel similar al que se esperaba. Además, la explosión de Vinicius y la futura contratación de Mbappé le cierra definitivamente las puertas de su continuidad en el Real Madrid. Pero su alta ficha –que ronda los 16 millones netos por temporada– y la incertidumbre acerca de su rendimiento dificultan en exceso su marcha de Valdebebas.

Los descartes no tienen ofertas

No es un secreto que el Real Madrid no cuenta con Gareth Bale, Isco, Mariano ni Marcelo. El conjunto blanco ha tratado de desprenderse de todos ellos desde hace varios mercados, pero no ha encontrado un equipo que esté dispuesto a hacerse con los servicios de ninguno de ellos. Sin embargo, aunque tienen en común que el club no cuenta con ellos, la situación de cada uno es bien distinta.

En el caso de Gareth Bale, los planes del jugador parece que no pasan por salir del conjunto blanco hasta que termine su contrato. La vinculación del futbolista con el club acaba en el verano de 2022 y en las oficinas de Valdebebas no se plantean en ningún caso su renovación. De hecho, se baraja la posibilidad de darle la carta de libertad este mes. El atacante estaría valorando colgar las botas en verano, salvo que obtenga el billete con Gales para Qatar 2022.

Con Isco la situación es también enrevesada. El malagueño apenas tiene minutos, de hecho no juega desde hace un mes. Fue el propio jugador el que solicitó al club ponerle en el mercado el pasado curso en invierno, pero a pesar de ello no se han recibido ofertas por él, salvo un ligero interés del Milan el verano pasado. Su contrato, al igual que el de Bale, concluye en junio y tampoco hay opciones de renovación.

La salida de Mariano también está estancada. El delantero sabe que no cuenta desde hace varios años, pero se niega a abandonar el club. En los últimos mercados ha tenido a varios equipos tras su fichaje, pero el ariete catalán no quiere abandonar la disciplina madridista, con la que tiene contrato hasta 2023.

Por último, está el caso de Marcelo. El capitán del Real Madrid ha visto como ha perdido peso en la plantilla de forma considerable en las últimas temporadas. También termina contrato en junio de 2022 y desde el club se facilitaría su salida. Sin embargo, todo apunta a que esperará a que acabe el curso para iniciar una nueva etapa en su carrera, pudiendo marcharse a Brasil, donde interesa al Fluminense.