Eden Hazard empieza a recoger los frutos al esfuerzo que está llevando a cabo para convertirse en un jugador importante en el Real Madrid. Ni siquiera ya busca ser ese futbolista que los blancos ficharon en el verano de 2019 para ser el líder del equipo. Tres años después tanto el jugador como la entidad madridista saben que volver a alcanzar ese nivel parece imposible, aunque lo que no es tan descabellado es pensar que el belga pueda logrará mantener un listón que le permita convertirse en un jugador importante en la segunda parte de la temporada. Sin duda, esto sería una grandísima noticia para Carlo Ancelotti, que sabe perfectamente que una gran versión del mediapunta puede subir notablemente las prestaciones de un equipo que, por el momento, está firmando un curso más que notable.

Hazard ha trabajado desde que comenzó esta temporada para alcanzar una regularidad que no ha tenido desde que llegó al Real Madrid. En verano, Pintus le sometió a un plan específico para que terminarse de ponerse a punto tras la lesión que sufrió con Bélgica durante la Eurocopa. El proceso no ha sido sencillo. Comenzó como titular, pero poco a poco fue perdiendo protagonismo dentro del equipo. Una molestia muscular y una gastroenteritis que se alargó más de lo habitual han sido sus contratiempos. Después, el calendario no le permitió entrar en juego, hasta que el coronavirus le permitió tener un sitio en el once. Disputó los 90 minutos contra el Cádiz en un partido donde fue de menos a más, mientras que contra el Athletic dejó motivos para creer en su regreso al máximo nivel.

Tal y como ha contado OKDIARIO, Hazard tiene entre ceja y ceja convencer a un Ancelotti que sabe que lo está dando todo por tratar de revertir una situación que es complicada. Desde que regresó tras superar la gastroenteritis su nivel en los entrenamientos es muy alto, lo que le permitió entrar en el once. Carletto le sigue protegiendo porque lo último que quiere es que una nueva lesión le afecte física y mentalmente, pero Eden por fin empieza a dar motivos para creer.

Desde que llegó Ancelotti al Real Madrid ha tenido como objetivo recuperar a Hazard. Zidane, que confiaba ciegamente en un jugador al que siempre quiso tener a su disposición, no lo consiguió por culpa de las múltiples lesiones que ha sufrido Eden en los últimos tiempos, pero el italiano se ha centrado en que se convierta en un jugador que sume para el equipo desde el primer día, aunque para ello se ha tenido que armar de paciencia.

No cambia los planes

Esta mejoría de Hazard no varía los planes que el Real Madrid tiene con el belga por el momento. El club sabe que en este mercado de invierno no va a salir por expreso deseo del futbolista, pero de cara al próximo mercado de verano tiene el cartel de transferible puesto. Salvo giro radical de los acontecimientos, si llega una oferta saldrá del conjunto blanco.