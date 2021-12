Isco, tercera Navidad sin nadie que le quiera.

Isco Alarcón se ha convertido en un marrón para el Real Madrid. Por tercer mercado invernal consecutivo, el club blanco le pondrá en el mercado, esta vez incluso con la carta de libertad, pero no hay clubes que llamen a la puerta del malagueño.

El ocaso futbolístico prematuro de Isco (sólo tiene 29 años), su elevada ficha y la crisis económica que asola a la mayoría de los clubes europeos tras el Covid han provocado en la tormenta perfecta que ha impedido a uno de los jugadores con más talento de su generación encontrar un equipo en el que reinventar su carrera lejos del Real Madrid.

La crisis de Isco en el Real Madrid no es nueva. Todo comenzó con el despido de Lopetegui recién iniciada la temporada 2018-19. El malagueño había sido el jugador franquicia para Julen en la selección española y lo era también en su Madrid en los primeros meses de la era post-Cristiano.

Pero Lopetegui fue fulminado del Madrid y la carrera de Isco se cortó de raíz. Con Solari tuvo varios roces que le relegaron a ser apartado de facto del equipo y, cuando Zidane decidió volver a sentarse en el banquillo del equipo madridista, trató de recuperarle, pero el mejor Isco había desaparecido.

Acaba contrato en junio

En las dos temporadas siguientes Isco se convirtió en un suplente habitual, por lo que el Real Madrid sondeó la opción de un traspaso o una cesión en ambos mercados invernales. No hubo suerte ni tampoco ofertas firmes que permitieran al malagueño desencallar su situación en el equipo blanco. El Covid tampoco le ayudó porque ningún equipo estaba para muchas alegrías, así que Isco se quedó un par de navidades en el escaparate sin nadie que se lo pidiera para los Reyes.

Esta temporada ha participado en 7 partidos oficiales de los 27 que ha jugado el Real Madrid. Sólo ha sido dos veces titular, no ha completado ningún encuentro y no sabe lo que es jugar ni un minuto en Champions. No pisa el césped desde que le pusiera carita a Ancelotti por jugar apenas diez minutos ante el Granada. Carletto, aunque lo niegue, le ha puesto a cruz y la realidad es que técnico y jugador ni se hablan.

Por eso lo mejor para Isco, para el vestuario y para el Real Madrid sería una salida en enero, pero la realidad es tozuda. El malagueño, que termina contrato en junio, va a pasar su tercera Navidad en el escaparate sin nadie que le quiera, como si fuera un juguete roto.