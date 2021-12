Carlo Ancelotti ha utilizado las redes sociales para mostrar su satisfacción por el rendimiento del equipo en esta primera mitad de temporada. “Esta plantilla volvió a demostrar su calidad y compromiso ante un equipo difícil en un estadio fantástico. No podría estar más orgulloso de ellos”, escribió el italiano. Hay que recordar que los blancos ganaron al Athletic con once bajas.

This squad once again demonstrated their quality and commitment against a difficult team in a fantastic stadium. I couldn't be more proud of them.

Now a bit of time with our families. Merry Christmas and stay safe.#HalaMadrid pic.twitter.com/Jwb69PDWMc

