Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid contra el Sevilla

El Real Madrid cumple en casa contra el Sevilla y se pone a un punto del Barcelona en la clasificación de la Liga. El conjunto blanco se impuso en un mal partido, en el que Bellingham y Mbappé –de penalti– resolvieron un encuentro en el que el mejor fue Thibaut Courtois, con múltiples intervenciones que evitaron una nueva derrota de los blancos en su estadio. El triunfo les permite mantenerse en la segunda posición y obligar al Barça a tener que ganar este domingo en Villarreal.

Con la duda del mal recuerdo reciente en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid saltó carente de tensión, adormercido, como instalado en una realidad paralela a la que vive Xabi Alonso. Necesitado de un triunfo convincente, sufre en la zona técnica con arranques como el protagonizado ante el Sevilla. Su apuesta más ofensiva, juntar a Bellingham, Rodrygo, Vini y Mbappé.

El conjunto blanco ganó gracias a Thibaut Courtois, que volvió a ser el héroe, permitiéndoles sumar de tres gracias a que mantuvo su portería a cero. Consiguió parar todo lo que el Sevilla generó, que no fue poco. De esta forma, con los goles de Bellingham, de cabeza a la salida de una falta, y de Mbappé, de penalti, lograron volver a uno del Barcelona.

El conjunto culé juega este domingo en La Cerámica. El Villarreal, tercero en la clasificación de la Liga, pone a prueba la fiabilidad del Barcelona. Si los de Flick quieren ser campeones de invierno, deberán ganar o de lo contrario verán reducida su ventaja con el Real Madrid.

Clasificación de la Liga