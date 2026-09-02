Asencio es condenado por conducir ebrio tras cuadruplicar la tasa de alcohol

Raúl Asencio ha sido condenado por conducir ebrio en Gran Canaria el pasado mes de agosto. El futbolista canario, mientras disfrutaba de sus vacaciones, fue detenido en un control rutinario y cuadruplicó la tasa de alcohol permitida al volante. Unos hechos que han provocado que haya sido castigado por atentar contra la seguridad vial.

El central se encontraba en la autopista GC-1 en el kilómetro 37,5, cerca de San Bartolomé de Tirajana. Ocurrió la noche del 16 de agosto en torno a las 6:30 de la madrugada mientras conducía su vehículo de lujo. Después de realizar la prueba, Asencio dio positivo tanto en el control de aire como en la segunda prueba con una tasa de 0,90 mg/l y 0,88 mg/l respectivamente. Una vez realizado el trámite, fue su acompañante quien se hizo cargo del coche.

La tasa máxima en general es de 0,25 mg/l, y en su caso, que también superó los 0,60 mg/l, la infracción económica también pasó a ser un delito contra la seguridad, lo que provocó que fuese citado para un juicio rápido a los pocos días del incidente.

Asencio reconoció los hechos y la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia le impuso una multa de 14.400 euros repartidos en cuatro meses con una cuota diaria de 120 euros, además de la retirada del permiso de conducir durante ocho meses, según informó Atlántico Hoy. Un duro episodio antes de incorporarse al conjunto blanco para iniciar la temporada.

A pesar de que se habló mucho de su futuro para salir del Bernabéu, Asencio se quedó con el deseo de convencer a Mourinho y tener un papel importante dentro del proyecto merengue. Aunque este revés supone un duro golpe para su imagen, el canario está totalmente centrado en pasar página y luchar por un puesto en el esquema del entrenador portugués.