Una asamblea de socios decisiva para saber lo que plantea Florentino Pérez

La asamblea de socios compromisarios del Real Madrid no pasará a la historia por lo que se votará en la misma, pero sí debería ser decisiva para empezar a entender qué plantea Florentino Pérez para el futuro modelo de propiedad del club blanco. El presidente del Madrid ya avisó en la asamblea pasada que prepara una propuesta para proteger el patrimonio de los socios y que así los mismos sean realmente los propietarios del club, pero ante las numerosas, y a veces contradictorias, informaciones que han surgido, urge que por fin se defina la idea que tiene Florentino en la cabeza, cómo se llevaría a cabo y por qué prepara mejor al club de cara al futuro.

Además de ello, Florentino tendrá que actualizar la posición del Madrid respecto a la Superliga. Tras la sentencia que avalaría jurídicamente el nacimiento de la competición y que confirmó el abuso de poder de UEFA, falta saber el grado de avance de las conversaciones reconocidas por A22 con la UEFA. Parece básico conocer qué se está negociando, qué líneas rojas existen y cuál sería la consecuencia de no alcanzar un acuerdo satisfactorio.

También deberá formar parte del discurso del presidente el Bernabéu. Tras el éxito rotundo del Madrid Game de la NFL, los socios querremos conocer el grado de avance del Bernabéu Infinito, ese proyecto con el que sueña Florentino y que, atener de las últimas noticias, podría estar cada vez más cerca de hacerse real. También será precisa una actualización sobre el problema del sonido que impide realizar conciertos, la situación legal del Skybar y los aparcamientos.

Por último, no sería sorprendente que el presidente del Madrid lance un mensaje de apoyo a los proyectos deportivos recién iniciados este año. El Real Madrid de Xabi Alonso marcha líder en Liga y en el top ocho en Europa, pero ha tenido algún resbalón importante. El equipo de baloncesto comandado por Scariolo no ha tenido un comienzo soñado y la irregularidad define su inicio de campaña pese a la inversión hecha y el Madrid femenino de Quesada no ha empezado mal de acuerdo con las expectativas más realistas pese a las últimas derrotas.

Las cuentas se aprobarán por rotunda mayoría, pero la asamblea más relevante de este curso será la extraordinaria que nos permitirá decidir el club que queremos los socios del Real Madrid.