Ancelotti sentará a Lunin y jugará la final de Copa con Courtois.

Al igual que hizo el año pasado en la final de la Champions, Carlo Ancelotti se jugará la final de Copa del Rey del próximo sábado con Thibaut Courtois como portero titular. Lunin, que había venido jugando todos los partidos de la competición, será suplente en el Clásico del próximo sábado en La Cartuja.

Ancelotti lo tiene claro: la final de Copa la jugará Courtois. Para el italiano, y para su cuerpo técnico, no hay duda de que el portero belga le otorga al Real Madrid un plus que no le ofrece Andriy Lunin, que había venido siendo el titular en la Copa del Rey… hasta la final, claro. Para Carletto una final deben jugarla los mejores jugadores y no tiene ninguna duda de que su portero es Thibaut Courtois.

Para Lunin se repite la dolorosa situación del año pasado cuando se convirtió en el héroe del Real Madrid en el Etihad y fue clave para clasificar a su equipo hasta la final de Wembley pero allí a Ancelotti no le tembló el pulso para poner a Courtois, que apenas había disputado cuatro partidos oficiales después de regresar de su lesión de ligamento cruzado.

Un relevo repetido

Once meses después la historia se repite y de nuevo Ancelotti optará por Courtois como portero titular para jugarse quién sabe si su única opción de ganar otro título con el Real Madrid esta temporada después de la Supercopa de Europa y el Mundialito. Lunin volverá al que suele ser si lugar natural en el Madrid: el banquillo.

Además de la titularidad de Courtois, Ancelotti sigue dándole vueltas al once que presentará en la final de Copa del sábado que viene ante el Barcelona. El experimento de Fede Valverde y Camavinga como laterales funcionó a la perfección ante el Athletic y el entrenador del Real Madrid está por repetirlo en La Cartuja. Como no se fía ni de Lucas Vázquez ni de Fran García, sus laterales suplentes, Carletto prefiere tirar de Valverde y Camavinga para frenar a Raphinha y Lamine Yamal.

Ancelotti también trabaja en regresar en la final de Copa a su sistema favorito, el 4-4-2 que tan bien le funcionó la pasada campaña pero que tan pocas veces ha utilizado esta temporada. En ese esquema, que permite al Real Madrid tener un mayor equilibrio y una mejor ocupación del terreno de juego, habría que sacrificar a uno de los tres de arriba para formar un centro del campo con Tchouaméni, Ceballos, Modric y Bellingham como ensayó frente al Athletic el pasado domingo en el Bernabéu.

En ese escenario el sacrificado sería Rodrygo Goes siempre que Mbappé se recupere a tiempo para la final, que es lo más probable. El francés evoluciona bien de su esguince leve de tobillo y será titular si llega a tiempo a La Cartuja. El brasileño, que lleva dos goles en sus últimos 18 partidos oficiales con el Real Madrid, puede ser víctima de su particular sequía y arrancar la final de Copa ante el Barcelona en el banquillo.

Otro de los sacrificados por Ancelotti para la final de Copa será Endrick. El joven brasileño, que es el máximo goleador del Real Madrid en la competición, dejará su sitio de titular para que sus compatriotas y Mbappé se repartan los minutos en la finalísima ante el Barcelona. Como diría Ancelotti, antes de jugar en el Real Madrid «los jóvenes tienen que chupar banquillo».