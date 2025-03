Lunin explota contra el antimadridismo por manipular sus palabras sobre el arbitraje ante el Leganés

Andriy Lunin ha explotado contra los antimadridistas que manipularon sus palabras tras el partido del Real Madrid ante el Leganés, un encuentro en el que el equipo blanco sufrió más de lo esperado, pero acabó ganando por 3-2 con dos goles de Mbappé y uno de Bellingham. El portero ucraniano, que jugó todo el partido tras las molestias físicas de Courtois, tuvo que aclarar en sus redes sociales unas palabras que dijo tras este duelo, manipuladas por el antimadridismo.

En concreto, Lunin analizó la victoria ante el Leganés y preguntado por la polémica arbitral, el guardameta ucraniano comentó que «no quiero hablar de las decisiones de los árbitros» y que «tenemos que ganar estos partidos sin ayuda». Esta última frase ha sido utilizada por aficionados contrarios al Real Madrid, así como algunos medios de comunicación, para hacer ver que Lunin se refería a los árbitros cuando dijo lo de «ganar estos partidos sin ayuda».

Nada más lejos de la realidad. Primero porque esas palabras de Lunin tuvieron una continuación en la que explica el propio jugador a lo que quería decir: «Me refiero, tenemos que solucionar los partidos jugando bien, jugando ordenados. Intentar no encajar goles, las cosas sencillas. Ganar así para no meterse en el mundo de los árbitros».

Es decir, la frase de Lunin de «tenemos que ganar estos partidos sin ayuda», que ha sido la que se ha utilizado por parte del antimadridismo para decir que el portero ucraniano reconocía una supuesta ayuda arbitral al Real Madrid, tiene una continuación en la que él mismo aclara a que se refiere: a jugar mejor, ordenados, no encajar goles.

Y en segundo lugar, porque el propio Lunin ha aclarado la situación en sus redes sociales, donde ha tenido que colocar un mensaje al ver como sus palabras en zona mixta se malinterpretaron. «Intentar aprovecharse de mi falta de dominio del castellano no me parece correcto. Intentaré mejorar. Triunfo muy merecido ayer. Hala Madrid», escribió en sus redes sociales el ucraniano.

Sin embargo, la apreciación de Lunin en su cuenta de Instagram no hacía ni falta si se hubiera cogido toda la intervención del portero ucraniano desde un principio. Tras decir el guardameta del Real Madrid «tenemos que ganar estos partidos sin ayuda», Lunin añade que se refiere a «solucionar los partidos jugando bien, jugando ordenados, intentar no encajar goles».

Victoria del Real Madrid al Leganés

El Real Madrid ganó al Leganés en el Santiago Bernabéu en un partido más complicado de lo esperado (3-2) y vuelve a alcanzar al Barcelona en la clasificación de la Liga, aunque los culés tienen todavía que jugar su encuentro de esta jornada. El equipo de Carlo Ancelotti derrotó al cuadro del sur de Madrid en un encuentro en el que el Leganés llegó a ir ganando por 1-2 (así se fue al descanso) y que acabó remontando en la segunda parte.

Con un doblete de Mbappé y otro tanto de Bellingham, el Real Madrid se va a los 63 puntos tras ganar al Leganés y empata con el Barcelona en lo más alto de la clasificación de la Liga. El Barça, que tiene un encuentro menos disputado (el que jugará este domingo ante el Girona), ya está presionado por este triunfo del Real Madrid ante el Leganés.