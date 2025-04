Courtois no elude las críticas: «Raya no tuvo que hacer un paradón y eso dice mucho de la eliminatoria»

Thibaut Courtois quiso dar la cara tras la mayor decepción del Real Madrid esta temporada. El portero hizo un auténtico paradón en un penalti a Saka, pero no pudo evitar la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la Champions League. El belga, pese a encajar cinco goles en toda la eliminatoria, fue de los pocos que se salvó del equipo de Carlo Ancelotti.

«Al final cuando te pitan penalti en contra si la paras sigues creyendo. Al principio generamos algo de peligro, sentíamos a la afición muy cerca, pero el Arsenal es un equipo muy bien organizado. Era muy difícil hacerles ocasiones porque volvían todos, incluidos los extremos. Así que no ha sido nada fácil», analizó el portero.

Courtois puso la crítica en la labor de los delanteros blancos. «Al descanso hablamos y nos pusimos como objetivo marcar un gol pero no lo conseguimos porque era muy difícil. Al final, ellos encontraron el primer, nosotros empatamos rápido, pero no tuvimos acierto arriba y Raya no tuvo que hacer un paradón y eso dice mucho de la eliminatoria y los dos partidos. No hicimos suficiente y hemos perdido contra un Arsenal superior y hay que aceptarlo», añadió.

El portero siguió criticando duramente el juego del equipo. «Hay que hacer autocrítica y mirar todo bien. Quizá debemos hacer jugadas más en equipo y reflexionar cada uno. Al final si doblan los marcajes es muy difícil. Tenemos que hacer autocrítica y mejorar. Nos quedan cosas bonitas por jugar y si queremos seguir adelante debemos hacer eso», aseveró.

Courtois también quiso reconocer la labor del Arsenal. «Es un equipo que presiona muy bien y es difícil encontrarles un hueco. Metimos muchos centros, pero este año no tenemos un Joselu que pueda ganar esos duelos y es un delantero nato. Hay que analizar lo que podemos hacer mejor. Queda mucha temporada aún. Hay Liga, final de Copa, Mundial de Clubes y debemos sacarlo adelante. Debemos agradecer a la afición su apoyo por creer en nosotros. El ambiente ha sido muy bonito y espero que podamos darle más alegrías», explicó.

Finalmente, el portero del Real Madrid quiso echarle un capote a su entrenador. «El mensaje de Ancelotti sigue calando y no tenemos ninguna duda de él. Hacemos lo que nos pide», zanjó Courtois sobre el futuro de su cuestionado técnico.