Sin fútbol no hay remontadas. El Real Madrid tuvo una falta de fútbol, de ideas, de calidad, de precisión y de criterio impropia de un equipo de su nivel. ¿El responsable? Pues en esta ocasión hay que apuntar al que tomó la última decisión a la hora de poner una alineación en la que faltaban ideas y claridad para mover el balón con criterio y una idea definida.

El Real Madrid necesitaba tres goles para igualar la eliminatoria de los cuartos de final de la Champions, y Ancelotti decidió que ni Modric ni Ceballos iban a ser titulares. Esto provocó que nadie en el centro del campo fuese capaz de generar el más mínimo atisbo de fútbol y, por consiguiente, la imposibilidad de encontrar ocasiones de gol.

Pasada la hora de partido, Ancelotti decidió dar entrada a un Ceballos que ya había calentado en la primera mitad, pero al que luego tuvo calentando más de 15 minutos en la banda durante la segunda parte, mientras el tiempo corría y el Real Madrid no era capaz de generar absolutamente nada.

Más tarde, con el 1-1 en el marcador, dio entrada a Modric por Asencio, retrasando a Tchouaméni a la posición de central. Pero ya poco importaba, puesto que la eliminatoria, las opciones de remontada y la ilusión se habían ido al traste con una puesta en escena tremendamente alejada de lo que se esperaba.

Courtois volvió a estar a la altura

Siempre está a la altura del Real Madrid, y eso es estar muy arriba. Courtois fue capaz de mantener vivas las ilusiones de remontada que sus compañeros se encargaron de dilapidar, al detener un penalti a Saka a los 13 minutos de encuentro. El inglés trató de hacer un Panenka que el belga adivinó, evitando el primer gol de los de Arteta.

Luego, estuvo perfecto bajo palos para seguir frustrando las acometidas del Arsenal. No, el Real Madrid no estará en las semifinales de la Champions, pero lo que es seguro es que no será por Courtois, que tanto en Londres como en el Bernabéu ha estado, simplemente, inconmensurable. Poco pudo hacer en el gol de Saka.

¿El fin de una era?

¿Hemos asistido al último partido de Ancelotti en la Champions? Posiblemente sí. El italiano sale tocado, y casi hundido, tras la eliminación contra el Arsenal. Salvo un giro radical de los acontecimientos, Ancelotti no será el entrenador del conjunto blanco la próxima temporada y, por consiguiente, tampoco de la Copa de Europa. El entrenador más laureado de la mejor competición de clubes del mundo, con cinco títulos —tres con el Real Madrid y dos con el Milan—, podría haberse despedido del que siempre será su torneo.

