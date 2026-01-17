Ancelotti presente en el Bernabéu durante el Real Madrid-Levante

Carlo Ancelotti estuvo presente en el estadio Santiago Bernabéu durante el encuentro que enfrentó a Real Madrid y Levante en la jornada 20 de Liga. El seleccionador de la selección brasileña acudió a lo que fue su casa hasta la temporada pasada para ver en directo a los jugadores de Álvaro Arbeloa.

El italiano acudió a ver el encuentro junto a una delegación de la CBF, dentro de la visita que está realizando el seleccionador a varios clubes europeos y a jugadores que militan en las grandes ligas de cara a preparar el Mundial que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá. En esta ocasión, solo pudo ver en directo a Vinicius, ya que Rodrygo y Militao estaban lesionados.

Esta visita del seleccionador brasileño es una práctica habitual de la CBF antes de las grandes citas. Ancelotti, madridista de corazón, ha tenido que ver a los blancos en un momento tremendamente delicado en lo deportivo. También fue testigo de la gran bronca que el Santiago Bernabéu dedicó a unos futbolistas que no están dando el nivel.

Esta es la primera vez que Ancelotti regresa al Santiago Bernabéu desde que dejó de ser técnico del Real Madrid en su segunda etapa el pasado mes de mayo, tras no lograr los objetivos. Antes, el italiano había ganado dos Champions, dos Ligas y una Copa del Rey, entre otros títulos. Un palmarés que le convierte en uno de los mejores entrenadores en la historia de la entidad madridista.