⁠El efecto Arbeloa convence: el Real Madrid ya es el favorito de los españoles para ganar la Champions

España cree en Álvaro Arbeloa. Lo dicen los datos. El entrenador del Real Madrid fue nombrado técnico del equipo blanco el 12 de enero de 2026. Desde entonces, con el paso del tiempo y los buenos resultados que ha ido cosechando, el preparador ha ido convenciendo al planeta fútbol hasta convertir a su equipo en el máximo favorito a ganar la Champions a ojos de la opinión pública. El efecto Arbeloa es una realidad.

Betfair ha analizado el volumen de movimientos que se ha producido en Reino Unido y España sobre qué equipo será el próximo campeón de Europa desde que Arbeloa fue nombrado técnico del primer equipo, es decir, desde el 12 de enero de 2026. Y en España, el Real Madrid de Arbeloa convence. Los blancos acaparan el 40% de los movimientos.

El FC Barcelona ocupa la segunda posición. El 35% de los usuarios españoles se han decantado por los culés. El Atlético es la tercera opción con un 10%, seguido del PSG (6%) y Bayern de Múnich (4%). El restante 5% que falta hasta completar el 100% de estos movimientos se reparte entre otros equipos alejados del top 5 de favoritos. Esta tabla muestra esos favoritos a ganar la Champions según los usuarios de Betfair desde el nombramiento de Arbeloa.

La Premier teme al Real Madrid

En Reino Unido, el Real Madrid también convence, y acapara el 6% de los movimientos. Ocurre que, en las islas, el reparto de apoyos es más atomizado, porque el Top-5 de favoritos acapara el 64% de estos pronósticos, frente al 95% de España.

Es decir, hay un mayor reparto, lo que da más valor a ese 6%. Los merengues están por delante del Barça también en la fe de los británicos y no tan lejos del resto de candidatos. Curioso es que, desde ese 12 de enero, el Manchester City, víctima en octavos de los de Arbeloa, era el 4.º favorito para los usuarios británicos. Ahora yace en la cuneta del camino a la final de Budapest.

En el Reino Unido solo despunta el Arsenal, que es el máximo favorito para sus aficionados: acapara el 25% del apoyo, seguido, no de un inglés, sino del PSG (15%). En España hay mucha más fe en el Real Madrid que la que hay en Reino Unido por el Arsenal o cualquier otro equipo de la Premier. Una consecuencia del respeto gigante que mueve el Real Madrid fuera de España unido al propio efecto Arbeloa.

El cruce de los datos del Reino Unido con los de España depara que el Real Madrid es el favorito ponderado de ambos países, los que más participación mantienen en los cuartos de final de la Champions. LaLiga tiene tres implicados y la Premier, dos. Betfair ha realizado una media ponderada entre los mercados de apuestas en Reino Unido y España, ajustada posteriormente para reflejar el peso relativo de cada selección. Y el resultado es evidente: el Real Madrid también arrasa.

El éxito de nadar a contracorriente

Es importante destacar que estos porcentajes reflejan el número de movimientos que se han hecho por parte de los usuarios de Betfair, pero no reflejan las probabilidades que les otorgan las cuotas. Ahí, en los cálculos de las apuestas, el Real Madrid no es el favorito. Buena noticia para el equipo blanco, que en cinco de las últimas diez Champions disputadas alzó el trofeo sin ser, en ninguna de ellas, el máximo candidato a ganar el torneo cuando arrancaron los octavos de final.

Actualmente, según estas cuotas, el Real Madrid es el 5.º favorito a ganar el torneo (10,47% de opciones de alzarlo de nuevo), muy por detrás del Arsenal (25,76%) y Bayern (19,34%), los dos candidatos destacados. Pero es que, además, el Real Madrid es el tercer favorito de los cuatro equipos que van por el lado izquierdo del cuadro a llegar a la final, por detrás de Bayern de Múnich (34,2% de probabilidades de ser finalista) y el PSG (25,91%). Los blancos suman el 22,8%. Incluso en la eliminatoria directa contra el Bayern, los germanos son muy favoritos: 64,67% de opciones.

Un panorama complicado que no resta opciones a los blancos, sino que incluso las puede incrementar al calor de su trayectoria cercana y de ese efecto Arbeloa que inspira a los madridistas a que la 16ª es posible con un camino tan épico o incluso más que las últimas Champions conquistadas por el equipo merengue.