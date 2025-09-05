Cruce de zascas entre Ryanair y Sergio Ramos por ‘Cibeles’, el nuevo single del futbolista

La nueva canción de Sergio Ramos sigue dando mucho que hablar. El single, titulado ‘Cibeles’, se ha convertido en tendencia en las redes sociales durante los últimos días y hasta Ryanair ha querido sumarse a la corriente, intentando trolear al futbolista de Rayados tirando de humor pero con un dardo evidente. Sin embargo, el veterano defensa no se achanta y ha respondido con otro zasca hacia la compañía aérea irlandesa.
«Petición para prohibir esta canción en nuestros aviones», escribió el community manager de Ryanair mencionando al propio jugador, concretamente el mensaje con el que compartía su nueva canción en X, antes Twitter. Tres días más tarde, ha llegado la respuesta de un Sergio Ramos que con ironía preguntaba si Ryanair ya había instalado altavoces en sus aviones y, en caso contrario, ofreciéndoles uno suyo por si acaso. «¿Pero habéis puesto ya altavoces en vuestros aviones? Yo os dejo mi speaker si hace falta», contestó el defensa.
petición para prohibir esta canción en nuestros aviones https://t.co/3YatvpZpnv
— Ryanair España (@Ryanair_ES) September 1, 2025
La primera canción de Ramos está repleta de mensajes dedicados al Real Madrid y a la ciudad de Madrid. A pesar de que el ex defensa merengue ya había realizado varias colaboraciones en el mundo de la música junto a artistas como Los Yakis en ‘No me contradigas’ y Demarco Flamenco en ‘Otra estrella en tu corazón’.
Tal y como se puede apreciar en el videoclip que ha compartido Ramos en sus redes sociales, se trata de un tema donde el ex jugador del Real Madrid recuerda momentos inolvidables de su trayectoria en el club de Chamartín: tanto goles y títulos conseguidos como madridista como festejos en la plaza de Cibeles, precisamente el nombre de su tema.
Letra de ‘Cibeles’, de Sergio Ramos
Hay cosas que no te dije
Que todavía me duelen
Yo nunca quise irme
Tú me pediste que vuele, woh-uoh-oh
Tú me pediste que vuele, uh-oh
Tú me pediste
Yo mataba por ti, te amé y te defendí
Pero no estaba en mí
Tú me pediste que vuele
De gala me vestí, sangre y sudor te di
Te disfruté y te sufrí
Espero que te vaya bien
Aunque sin ti me siento mal
Menos mal que yo me marché
Porque no me trataste igual
Tú me amaste y yo te amé
Pero siempre alguien da más
Todo fue como lo soñé
Hasta que tocó despertar
Te puse corona, tú me pusiste ala’
No sabía que eran solo para que me alejara
Y te miro ahora, sigues igual de bella
Que nadie e’ imprescindible, la vida te enseña
Un partido dura 90′, y te di noventa y tres más de la cuenta
Nunca me cansé de intentar, esta historia fue una leyenda
Yo prefiero morir de pie, que vivir arrodilla’o
Daré el corazón aunque me lo devuelvan daña’o
Espero que te vaya bien
Aunque sin ti me siento mal
Menos mal que yo me marché
Porque no me trataste igual
Tú me amaste y yo te amé
Pero siempre alguien da más
Todo fue como lo soñé
Hasta que tocó despertar
O-O-Ovy On The Drums
Te olvidaste de mí, me dejaste de la’o
Sin poder decidir, eso es lo que más me duele
Y aunque todo fue así, volvería encanta’o
Una vez y hasta mil
Y tú lo sabe’, Cibeles, uh-oh-oh
Y tú lo sabe’, Cibeles, uh-oh
Y tú lo sabe’, Cibeles