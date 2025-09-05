Cruce de zascas entre Ryanair y Sergio Ramos por ‘Cibeles’, el nuevo single del futbolista

La nueva canción de Sergio Ramos sigue dando mucho que hablar. El single, titulado ‘Cibeles’, se ha convertido en tendencia en las redes sociales durante los últimos días y hasta Ryanair ha querido sumarse a la corriente, intentando trolear al futbolista de Rayados tirando de humor pero con un dardo evidente. Sin embargo, el veterano defensa no se achanta y ha respondido con otro zasca hacia la compañía aérea irlandesa.

«Petición para prohibir esta canción en nuestros aviones», escribió el community manager de Ryanair mencionando al propio jugador, concretamente el mensaje con el que compartía su nueva canción en X, antes Twitter. Tres días más tarde, ha llegado la respuesta de un Sergio Ramos que con ironía preguntaba si Ryanair ya había instalado altavoces en sus aviones y, en caso contrario, ofreciéndoles uno suyo por si acaso. «¿Pero habéis puesto ya altavoces en vuestros aviones? Yo os dejo mi speaker si hace falta», contestó el defensa.

petición para prohibir esta canción en nuestros aviones https://t.co/3YatvpZpnv — Ryanair España (@Ryanair_ES) September 1, 2025

La primera canción de Ramos está repleta de mensajes dedicados al Real Madrid y a la ciudad de Madrid. A pesar de que el ex defensa merengue ya había realizado varias colaboraciones en el mundo de la música junto a artistas como Los Yakis en ‘No me contradigas’ y Demarco Flamenco en ‘Otra estrella en tu corazón’.

Tal y como se puede apreciar en el videoclip que ha compartido Ramos en sus redes sociales, se trata de un tema donde el ex jugador del Real Madrid recuerda momentos inolvidables de su trayectoria en el club de Chamartín: tanto goles y títulos conseguidos como madridista como festejos en la plaza de Cibeles, precisamente el nombre de su tema.

Letra de ‘Cibeles’, de Sergio Ramos

Hay cosas que no te dije

Que todavía me duelen

Yo nunca quise irme

Tú me pediste que vuele, woh-uoh-oh

Tú me pediste que vuele, uh-oh

Tú me pediste

Yo mataba por ti, te amé y te defendí

Pero no estaba en mí

Tú me pediste que vuele

De gala me vestí, sangre y sudor te di

Te disfruté y te sufrí

Espero que te vaya bien

Aunque sin ti me siento mal

Menos mal que yo me marché

Porque no me trataste igual

Tú me amaste y yo te amé

Pero siempre alguien da más

Todo fue como lo soñé

Hasta que tocó despertar

Te puse corona, tú me pusiste ala’

No sabía que eran solo para que me alejara

Y te miro ahora, sigues igual de bella

Que nadie e’ imprescindible, la vida te enseña

Un partido dura 90′, y te di noventa y tres más de la cuenta

Nunca me cansé de intentar, esta historia fue una leyenda

Yo prefiero morir de pie, que vivir arrodilla’o

Daré el corazón aunque me lo devuelvan daña’o

Espero que te vaya bien

Aunque sin ti me siento mal

Menos mal que yo me marché

Porque no me trataste igual

Tú me amaste y yo te amé

Pero siempre alguien da más

Todo fue como lo soñé

Hasta que tocó despertar

O-O-Ovy On The Drums

Te olvidaste de mí, me dejaste de la’o

Sin poder decidir, eso es lo que más me duele

Y aunque todo fue así, volvería encanta’o

Una vez y hasta mil

Y tú lo sabe’, Cibeles, uh-oh-oh

Y tú lo sabe’, Cibeles, uh-oh

Y tú lo sabe’, Cibeles