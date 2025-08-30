Sergio Ramos se pasa a la música y enamora al madridismo con su primera canción en solitario: ‘Cibeles’

El primer tema del ex jugador del Madrid estará disponible en todas las plataformas a partir de este 31 de agosto La canción de 'Cibeles' está repleta de mensajes dedicados al club blanco y a la ciudad de Madrid

Una leyenda del Real Madrid se ha pasado al mundo de la música y ha encandilado a todo el madridismo este sábado con el lanzamiento de su primer tema en solitario al que ha titulado ‘Cibeles’. Se trata de Sergio Ramos, quien actualmente milita en el ‘Rayados’ de Monterrey mexicano, y cuyo tema estará disponible en todas las plataformas de streaming a partir de este 31 de agosto.

La primera canción de Ramos está repleta de mensajes dedicados al club blanco y a la ciudad de Madrid. A pesar de que el ex defensa del Real Madrid ya había realizado varias colaboraciones en el mundo de la música junto a artistas como Los Yakis en ‘No me contradigas’ y Demarco Flamenco en ‘Otra estrella en tu corazón’.

Tal y como se puede apreciar en el videoclip promocional que ha compartido Ramos en sus redes sociales, se trata de un tema donde el ex jugador del Real Madrid recuerda momentos inolvidables de su trayectoria en el club de Chamartín: tanto goles y títulos conseguidos como madridista como festejos en la plaza de Cibeles, precisamente el nombre de su tema.