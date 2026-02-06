Vitinha y la búsqueda del próximo ‘8’

Ver vídeo

Marcos López nos trae su particular visión de lo que está aconteciendo en el centro del campo del Real Madrid. ¿Necesitan los blancos un jugador organizador en la medular? Nuestro experto de OKScouting nos dibuja todas las situaciones posibles y nos pone sobre la mesa los pros y los contras de fichar a Vitinha.

Temas