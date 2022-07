El Real Madrid ha comenzado la pretemporada este martes. Las jugadoras de Alberto Toril estaban citadas en la mañana del lunes para pasar las correspondientes pruebas médicas y, una vez superadas, se han puesto a las órdenes del técnico en Valdebebas. Lo han hecho con las ausencias destacadas de las internacionales, que se encuentran disputando la Eurocopa de Inglaterra, y con la presencia de dos caras nuevas: Naomi Feller y Caroline Weir.

Las dos han sido los primeros fichajes oficiales, a la espera que finalicen las competiciones de selecciones para anunciar al resto. A pesar de las bajas importantes de cara al nuevo curso de Asllani, Cardona o Peter, la directiva tiene ya más que encarrilada la plantilla El conjunto madridista tiene ya perfilada su plantilla para este nuevo curso.

En la mente de Toril no hay otra cosa no sea meterse en la fase de grupos de la Champions. Después de firmar in extremis la tercera plaza en Liga, consiguieron su billete a la previa, en la que deberán superar tres eliminatorias para estar entre las 16 mejores. El primer enfrentamiento será ante el Sturm Graz austriaco, a partido único, mientras que deberán superar en la siguiente ronda al ganador del Manchester City-Tomiris.

El primer encuentro se jugará el 18 de agosto y, hasta entonces, el técnico tiene más de un mes para poner a tono a sus jugadoras. Todo ello, a la espera de que se reincorporen las internacionales que están en la Eurocopa 2022, que terminará el próximo 31 de julio. Tras la disputa del campeonato continental, regresarán las siete madridistas –seis con España y Svava con Dinamarca– que se encuentran concentradas con sus selecciones.

Además, quedarían pendientes de sumarse a la disciplina blanca Sandie Toletti y Kathellen Sousa, que han pasado los reconocimientos médicos con el club. Ambas se encuentran con Francia y Brasil disputando sus correspondientes compromisos internacionales. Por otro lado, el fichaje de Barbra Banda está en el aire, después de que el club lo haya paralizado tras el escándalo que la apartó de la Copa de África, pese a que se había sometido al reconocimiento médico el pasado 23 de junio.