Babett Peter anuncia su retirada a final de temporada

Babett Peter se retirará al final de la temporada. La central del Real Madrid ha anunciado que colgará las botas, poniendo fin a una trayectoria de 18 años, en los que ha cosechado un palmarés envidiable. Para entonces, podría sumar un título más, puesto que las blancas aún están inmersas en la Copa de la Reina, que disputará sus semifinales el próximo 25 y 26 de mayo, una vez haya concluido la Liga.

A sus 34 años, la alemana terminará su carrera deportiva para dedicarse a otros proyectos, tal y como ha revelado. Llegó al Real Madrid en 2020, en la primera temporada oficial del conjunto blanco, como una pieza fundamental para establecer los cimientos del club en el fútbol femenino. Fue pieza clave en la defensa, consiguiendo el subcampeonato de la Primera Iberdrola en el primer año de vida de la sección y logrando avanzar esta temporada hasta los cuartos de final de la máxima competición, donde cayeron eliminadas ante las vigentes campeonas.

An unforgettable journey comes to an end. In summer, after almost two decades, I am turning my back on active sports and starting a new chapter in my life. pic.twitter.com/JmknRTNySX

