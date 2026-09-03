Así quedan los bombos para el sorteo de la Champions League femenina: Real Madrid y Barcelona, cabezas de serie

El Real Madrid estará en el primer bombo del sorteo de la fase de liga de la Champions League femenina, tras lograr su sexta clasificación consecutiva para la máxima competición. La victoria al Ajax permite a las madridistas estar de nuevo entre los grandes del continente y, además, lo hacen formando parte del bombo 1 de cara al sorteo del viernes (12:00 horas). Como el pasado curso, la Champions contará con un formato similar al de la competición masculina, aunque reducido a 18 equipos en su fase de liga y a seis partidos.

Compartirá copa en el sorteo con el Barcelona, al que de todas formas no se podía enfrentar al pertenecer a la misma federación. También figuran en el bombo Arsenal, Chelsea, Bayern y Olympique de Lyon. De estos cuatro equipos saldrán dos de los rivales, uno en casa y otro a domicilio, y luego conocerían a otros dos rivales de cada uno de los dos bombos restantes.

Se trata de la primera ocasión en la que las madridistas son cabezas de serie. Lo han conseguido gracias, en parte, a la eliminación del Wolfsburgo a manos del Inter de Milán. De esta manera, las alemanas, que eran sextas en el ranking UEFA, dejan paso al Real Madrid, que era séptimo clasificado y que ahora les supera en puntuación.

En el bombo 2 aparecen grandes peligros, como son PSG, Benfica o París FC, sin olvidar a una renovada Juventus, donde milita Alba Redondo, o el Hacken, campeón de la nueva Copa de Europa y ex equipo de Schröder. Podría volver a darse un enfrentamiento contra la Roma como el que abrió la competición el pasado curso.

Por último, aparece el tercer bombo, donde hay dos rivales que no son, ni mucho menos, de la envergadura del resto. Uno de ellos es el Manchester City, cuya presencia en él se debe, en parte, a las dos temporadas consecutivas en las que el Real Madrid le eliminó en la previa. También figura en él el Inter de Milán, otro de los que será un rival envenenado para los equipos del resto de bombos. Cierran el sorteo el Leuven belga, el Austria Viena, el Servette suizo y el Koge danés.

Sorteo de la Champions League femenina

Bombo 1

Barcelona

Olympique Lyon (OL Lyonnes)

Chelsea

Bayern de Múnich

Arsenal

Real Madrid

Bombo 2

PSG

Juventus

Roma

Hacken

Benfica

París FC

Bombo 3