Ter Stegen retrata a Tebas: «¿Tecnología de gol? Vergonzoso que no haya dinero para lo importante»

Marc André Ter Stegen ha sido otro de los que se ha pronunciado al respecto del polémico gol fantasma de Lamine Yamal del que no se pudo dar una toma clara en la que se vea si el balón entra por completo o no. Después de que Javier Tebas saliera al paso sobre las críticas, el portero del Barcelona no ha dudado en afirmar que «es una vergüenza que moviéndose tanto dinero, no haya dinero para lo importante», sobre la falta del Ojo de Halcón en la Liga EA Sports.

El guardameta del conjunto barcelonista se pronunció acerca de la polémica que marcó el encuentro. La pelota parece ser despejada a tiempo por Lunin. En la única toma en la que se ve claramente la acción da la impresión de que el ucraniano impide que el esférico rebase la línea de gol por completo, aunque la imagen no deja de ser confusa, puesto que la perspectiva puede engañar.

Al no haber tecnología de gol, como sí que hay en el resto de grandes ligas –incluso en la Segunda italiana– fue imposible comprobar si entró del todo el balón o no, por lo que se respetó la decisión inicial de Soto Grado. Guiado por su asistente, el colegiado no le dio validez, acertando según han revelado varios análisis posteriores de las imágenes de la jugada.

Ter Stegen fue preguntado al respecto al término del partido. «Me parece una vergüenza que no encuentren un ángulo para chequear el gol. Este mundo mueve mucho dinero y no entiendo que no pueda haber dinero para implementar la tecnología que tienen otras ligas», señaló el portero alemán.

También habló sobre la remontada del Real Madrid, que pasó del 1-2 al 3-2 en 22 minutos. Los blancos le dieron la vuelta con los goles de Lucas Vázquez y Bellingham, algo ante lo que Ter Stegen hizo autocrítica, señalando que lo tuvieron «todo a favor» pero que no pudieron lograr la victoria.

Otra de las acciones que marcaron el partido fue el penalti cometido por Pau Cubarsí sobre Lucas Vázquez en la primera parte, que suponía el empate a uno en el marcador, al ser transformado por Vinicius. En ningún momento habló de que no fuera penalti, como sí que insinuó Xavi Hernández, aunque señaló que, a su parecer, Lucas «fue inteligente» y que «intentó buscarlo».

Ter Stegen critica la falta de tecnología de gol

Ter Stegen no dudó en mostrar su indignación por la falta de tecnología de gol en la Liga. La española está considerada una de las mejores del mundo, pero ha quedado patente que aún queda mucho margen de mejora, puesto que el Ojo de Halcón, que la Premier incorporó hace ya 10 años, no existe en la competición que dirige Javier Tebas.

Precisamente, el presidente de la Liga ha salido al paso de las críticas rápidamente. El presidente de la patronal ha aparecido en redes con mensajes en los que muestra fallos que ha dado esa tecnología a lo largo de los años, citando incluso errores de 2016 y 2018.