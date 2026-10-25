La llave del Clásico la tiene Rodri y su descanso en París

Rodri aterrizó el pasado verano en Barcelona tras conquistar la Copa del Mundo en Nueva York con España y ser el MVP de un Mundial inolvidable. Marcó un mercado de fichajes que saltó por los aires cuando en un primer momento parecía que estaba hecho con el Real Madrid y posteriormente cambió su rumbo hacia el eterno rival. El centrocampista le ha dado un salto de nivel evidente al mediocampo culé y ahora tiene en sus pies la llave del Clásico de este domingo en el Camp Nou.

Será el primer Clásico para Rodri tras un verano de lo más movido para él. Defenderá la camiseta azulgrana y se verá por primera vez las caras contra el Real Madrid después de decirle que no al club blanco. Pudo ser madridista, pero prefirió ser culé. Y aquí puede estar la clave del gran partido de este domingo.

La llave del Clásico la tiene Rodri y aquel descanso que tuvo en París el pasado martes. Hansi Flick, tras el partido y la derrota del Barça, reconoció en rueda de prensa que la suplencia la había efectuado pensando en el partido contra el Real Madrid. Si el rival de este domingo en Liga fuera otro, Rodri hubiese jugado como titular ante el PSG.

Rodri y su influencia en el juego del Barcelona

Rodri no fue titular ante el PSG y descansó 60 minutos hasta que Hansi Flick decidió sacarlo al campo, y por ende dar descanso también a Pedri. Una hora de descanso para Rodri y media hora de descanso para Pedri. Y ahí está la llave del Clásico en el Camp Nou, porque el técnico alemán necesita ante el Real Madrid que estos dos jugadores estén al 100% y aguanten todo el partido.

El Barcelona irá a tener el dominio y el control del partido ante el Real Madrid y su centro del campo está más que capacitado para ello. La capacidad de velocidad en el pase y de recuperación en las contras del equipo blanco será clave en un partido de altísimo nivel. Para ello, Pedri y Rodri serán las dos grandes bazas del juego de Flick, para dar equilibrio al equipo, moverlo de lado a lado y desdibujar a la defensa madridista. El Balón de Oro le ha dado un salto de nivel al Barça en ese sentido.

Aquel descanso de Rodri en París se hizo pensando en el Real Madrid y ahí está la llave de un Clásico que, sin goles y asistencias, quizás lo puede decidir un jugador que marcó el verano eligiendo al Barcelona por delante de los blancos tras una Copa del Mundo inolvidable.