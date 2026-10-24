Alineación posible del Barcelona contra el Real Madrid: Cancelo y Espart son los laterales

La alineación del Barcelona contra el Real Madrid para el Clásico de Liga de este domingo en el Camp Nou tendrá el mejor once posible para Hansi Flick, excepto en una defensa con bajas. Los laterales titulares serán Xavi Espart y Joao Cancelo, como en París, tras confirmarse las ausencias de Koundé y Eric García.

El once titular del Barcelona comienza en la portería con Joan García. Indiscutible bajo palos y con el objetivo, siempre complicado, de mantener la portería a cero ante el Real Madrid.

La novedad de la alineación del Barcelona está en la defensa, aunque sin sorpresas. Eric García sigue lesionado y Koundé no ha llegado a tiempo, por lo que Xavi Espart y Cancelo volverán a ser los laterales de Flick. La pareja de centrales estará formada por Cubarsí y Gerard Martín.

En el centro del campo, Rodri vuelve a ser titular con el Barcelona tras ser suplente en París. A su lado estará Pedri y por delante Fermín, que le gana la partida sin discusión al lesionado Olmo.

El delantero del Barcelona en su alineación titular será Raphinha. Otra vez el lesionado será titular, como en Champions. Las bandas las completarán Gordon y un Lamine Yamal que es la gran amenaza contra el Real Madrid.

Alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Real Madrid en el Clásico del Camp Nou: Joan García; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín; Gordon, Lamine Yamal y Raphinha.