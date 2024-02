Tiene 10 años y apunta a crack: la nueva joya de La Fábrica se llama David Sánchez

La cantera blanca está de enhorabuena. Un nuevo diamante en bruto ha aparecido en las categorías inferiores del Real Madrid, concretamente en el Benjamín A, porque la joya de la que todo el mundo habla en Valdebebas tan solo tiene diez años y se llama David Sánchez Miralles. El pequeño centrocampista se ha convertido en la auténtica atracción para todos aquellos que pasan por la Ciudad Deportiva Florentino Pérez para observar las evoluciones de los futuros cracks.

Su desparpajo con el balón en los pies, la habilidad con la que se deshace de los rivales con fintas, la velocidad de conducción y su gran disparo con la zurda son las cualidades más llamativas de este niño llamado a liderar a toda una generación. La visión de juego que demuestra en cada partido es totalmente impropia para su edad y, aunque los técnicos blancos quieren ir con absoluta cautela sin olvidar que el objetivo del fútbol a estas edades es formar y divertir a los niños, a nadie se le escapa que si nada se tuerce podemos estar ante una joya para el balompié madridista y patrio del futuro.

This Real Madrid youngster is A JOKE 😮 💨🥶It’s actually crazy seeing how good younger players are getting… 😳 pic.twitter.com/GUwWWf6J9v — Rising Ballers (@RisingBallers_) February 23, 2024

El Real Madrid incorporó a David Sánchez Miralles a su cantera el pasado verano procedente del Elche, aunque la ciudad de origen del chico es Novelda. No es nada habitual que el club blanco realice fichajes y firme a niños de edades tan tempranas pero en este caso, los ojeadores madridistas se percataron de que estaban ante un talento descomunal pocas veces visto y que no podían dejar pasar la ocasión ya que apunta a ser jugador del primer equipo del Real Madrid para una década. Las expectativas puestas en David Sánchez son muy altas y, aunque desde dentro del club no quieren presionar de forma alguna al jugador, el chico tiene todo para triunfar en el mundo del fútbol.

Creador de juego y goleador

Esta temporada ha jugado ya 14 partidos con la elástica blanca del Benjamín A, todos ellos de titular, y se ha convertido en piedra angular para José Villasevil, técnico del equipo. Ha marcado 25 goles, un ratio que roza los dos goles por partido, lo que da una muestra de que, a pesar de ser centrocampista, tiene mucha llegada al área rival, olfato goleador y facilidad para definir.

Todo aquel que presencia un partido del Benjamín A sale con la boca abierta tras ver jugar a David Sánchez. Su personalidad dentro del terreno de juego apabulla, siempre pide el balón, se ofrece al compañero e incluso ordena al equipo. Si lo comparamos con jugadores del primer equipo podríamos decir que David tiene el regate y la finta de Vinicius y la velocidad en la conducción de Brahim. Su estatura le permite escaparse de los rivales y ser un jugador escurridizo para la zaga contraria,

Aún le queda mucho recorrido por delante y el fútbol, en muchas ocasiones, es caprichoso. Solo llegan unos pocos al primer equipo e incluso a dedicarse profesionalmente a este deporte pero no olviden el nombre de David Sánchez Miralles. Si su carrera sigue un cauce normal, está llamado a ser una estrella del fútbol español.