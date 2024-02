El entorno de Haaland no se olvida del Real Madrid

El pasado 15 de enero no fue un día cualquiera para el entorno de Erling Haaland. El golpe de realidad que recibieron cuando vieron como Leo Messi ganaba el premio The Best tras haber hecho muy pocos méritos y jugar en la MLS con el Inter de Miami, la incredulidad se mezcló con la indignación. Su padre, que estaba presente en el auditorio Eventim Apollo de Londres, reflejó con su cara el sentir del entorno del noruego cuando vio que tras ganarlo todo con el Manchester City no se llevaba el galardón.

El único representante del entorno de Haaland esa noche en Londres era su padre Alf-Inge, ya que Erling no acudió al acto, al igual que Messi y Mbappé. No obstante, lo que sucedió, el enfado con el que el progenitor del delantero noruego abandonó el evento, le duró el tiempo suficiente para reunirse con su hijo y dejarle una reflexión clara: «Si quieres ganar estos premios hay que salir del City e ir al Real Madrid».

El entorno de Haaland lo tiene claro. También el jugador, que siempre ha soñado con recalar antes o después en el conjunto blanco. Todos saben perfectamente que en estos momentos están en un club perfecto como es el Manchester City. Caballo ganador, al igual que el Real Madrid. La temporada pasada lo conquistaron todo y este curso son unos de los grandes candidatos para repetir éxitos. No obstante, en un futuro que esperan que no sea demasiado largo, todos siguen teniendo claro que el siguiente destino pasa por el estadio Santiago Bernabéu.

La llegada de Mbappé al Real Madrid le cierra la puerta en un futuro cercano. El noruego ahora mismo no tendría sitio en la entidad madridista, pero con el paso del tiempo la situación puede cambiar. Ahora mismo desde Chamartín ni se lo plantean, pero esto no quiere decir que no estarán pendientes por lo que pueda pasar dentro de unos años.

El entorno del jugador filtra que su precio de salida el próximo verano es de 175 millones de euros, cantidad inferior en 2025. Haaland tiene contrato hasta 2027 y, aunque el Manchester City trabaja para renovar su contrato y brindarle, la realidad es que Rafaela Pimienta, su representante, por el momento ha aplazado a reunirse con los ingleses hasta final de temporada.

Lo que tiene claro Rafaela Pimienta es que Haaland tendrá en todo momento las llaves de su futuro. No firmará nada que le ate de manera definitiva a ningún equipo. Por ello, en el caso de renovar con el Manchester City, siempre dejarían una vía de escape por si, en algún momento, surge la posibilidad de ir, por ejemplo, al Real Madrid.

Haaland, no antes de 2025

En el Real Madrid vigilan a Haaland y saben perfectamente que su deseo antes de ir al Manchester City era fichar por los blancos, pero no era el momento. Benzema estaba esperando el Balón de Oro tras una temporada espectacular y la prioridad era Mbappé, tal y como se ha visto.

Este verano llegará Mbappé al Real Madrid para formar el que será, posiblemente, el mejor ataque del mundo junto a Vinicius, Bellingham y Rodrygo, entre otros. Por lo tanto, es imposible que el noruego recale en el estadio Santiago Bernabéu antes de 2025. En el club blanco le siguen teniendo muy presente y todo dependerá de como encaje Ancelotti la próxima temporada todas las piezas.

La sanción que le espera al City

El Manchester City ha sido acusado por la Premier League de supuestas irregularidades financieras que podrían desembocar en una sanción ejemplar para el vigente campeón de la competición tras haber cometido 115 violaciones de las normas financieras

El Manchester City se enfrenta a sanciones que van desde la posible pérdida de puntos a una extrema que supondría su expulsión de la Premier League, siendo esta última una opción casi descartada al cien por cien.

The Times afirmó que, dada la sanción impuesta al Everton de 10 puntos, la amenaza de una deducción de 30 puntos o el descenso automático de la Premier League parece muy real tanto para el Manchester City como para el Chelsea en caso de que se demuestren los cargos en una comisión reguladora independiente. No obstante, este castigo todavía se puede demorar varias temporadas.

En la Premier League son varios los ejemplos de los equipos que han sido castigados. El Reading perdió seis puntos la temporada pasada por quebrantar las reglas financieras de la English Football League, mientras que el Derby County bajó a League One tras perder 21 puntos por entrar en bancarrota y por romper las reglas del fair play financiero. Por lo tanto, el castigo para los de Guardiola llegará y su situación podría cambiar radicalmente.