Guardiola y el futuro de Haaland: «Quizá la prensa de Madrid sepa más que nosotros…»

Pep Guardiola se ha pronunciado sobre el futuro de Erling Haaland en la rueda de prensa antes del partido que enfrenta el lunes al City contra el Brentford. El entrenador catalán ha tirado un dardo a la prensa de Madrid por las últimas informaciones que relacionaban al delantero con el conjunto blanco.

«No lo sé, tendrás que preguntar a la prensa de Madrid. Quizá tengan más información que nosotros. No tenemos la sensación de que no esté feliz. Quizá no lo estuvo porque estuvo dos meses sin jugar, pero estaba lesionado», dijo Guardiola en rueda de prensa sobre el futuro de un Erling Haaland que volvió en los últimos días a los terrenos de juego después de semanas fuera por lesión.

Sobre las últimas informaciones que han situado en la órbita del Real Madrid, Guardiola quiso tirar un dardo a la prensa, a pesar de que el conjunto blanco nunca se ha pronunciado sobre el jugador. «Quizá la prensa española, sobre todo la madrileña, tiene más información que nosotros», dijo el entrenador catalán.

Guardiola también dejó claro que las informaciones que sitúan a su estrella en el Real Madrid no afectarán en su rendimiento a corto plazo. «Nadie puede decir que no se adaptase rápido cuando llegó o que no lo hiciese bien. Mostró su nivel desde el primer día, pero no podemos controlar lo que diga la gente. Lo importante es que está contento, y cuando no lo esté tomará su decisión», sentenció Guardiola.

Guardiola y Haaland

Guardiola también analizó el partido ante el Burnley, que supuso el regreso de Haaland a la competición tras su lesión. «No sé si vieron el partido contra el Burnley, pero cuando salió sus compañeros lo buscaron en las transiciones y en cada pase. Sabemos lo importante que es para nosotros. Intentamos que nuestros delanteros estén contentos, especialmente él, pero depende de cómo juguemos. SI jugamos cómodamente y bien recibirá muchos balones, que es lo que queremos. Luego hará el resto», dijo.