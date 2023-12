Guardiola no se olvida del Real Madrid ni tras ser campeón del mundo: «Estamos aquí por los últimos minutos contra ellos…»

Se alzó con el Mundial de Clubes el pasado viernes redondeando una temporada histórica para el Manchester City y esta semana vuelve al ruedo con la Premier League, enfrentándose al Everton y después al Sheffield, pero Pep Guardiola sigue pensando en que lo que llevó a ganar especialmente la Champions League fueron los partidos difíciles, las derrotas más duras, como aquella eliminación ante el Real Madrid.

«Le dije al equipo: ‘la razón por la que estamos aquí no es Estambul, no es el Inter de Milán… la razón por la que estamos aquí es Mónaco, Liverpool, Tottenham, Lyon…, es la final contra el Chelsea que perdimos y los últimos minutos contra el Madrid’», reflexionaba Guardiola sobre lo que ha llevado a su equipo a ganarlo todo el pasado año, a lograr finalmente el título europeo más importante, mencionando entre otros al Madrid.

El catalán considera que aquellas derrotas, aquellos varapalos, cimentaron a su equipo para hacerse más fuerte, aprender de todos los errores para avanzar hacia el objetivo principal: «Duele en ese momento pero ahora no duele. Eso nos ayudó y nos sirvió para ganar al Inter de Milán. Es un proceso. Los grandes clubes están acostumbrados a eso, pero para nosotros fue nuevo, sentir que podemos hacerlo, creer que podemos ganar en todas partes, que podemos ganar…».

Los desencantos, el verse favoritos, y derrotas como las que les endosó el Real Madrid para alzarse con la Decimocuarta, son los procesos que han hecho a su equipo más sólido según el modo de entenderlo del técnico catalán: «No se trata sólo de traer a Pep (por él mismo) e que inmediatamente suceda, es un proceso para cambiarlo. A veces estábamos más cerca y otras más atrás, pero al final es un proceso. Aquí llegamos para terminar ocho años de trabajo con muchas decepciones, pero forma parte de la vida y del deporte. Nos hace sentir como ‘vale, vamos a por la última’, y los jugadores lo volvieron a hacer».

No ha sido hasta esta temporada cuando logró la Champions League y se abrió paso hacia la Supercopa y el Mundialito, cuando finalmente ha logrado todo con el Manchester City, cuando Guardiola habla de tener «la sensación de que el trabajo ya está hecho» tras estos largos años donde se resistió la Orejona, con varias derrotas ante el Madrid, pese a la fuerte inversión del club citizen: «Pensé que después de la Champions League, pero la Supercopa (de Europa) no lo teníamos. Este (el Mundial de Clubes), no lo teníamos. Ahora lo tenemos todo. Es bonito ver ahí los cinco trofeos y a la gente haciéndose fotos. Es la cantidad de trabajo y esfuerzo que hay detrás. Es bonito».

Pese a que en estos momento la situación del Manchester City es muy delicada en la Premier League, en quinto lugar aunque con un partido menos que Tottenham, Aston Villa y Arsenal y dos menos que el Liverpool, todos por encima, Guardiola habla del negocio del fútbol, que esto es así, solo vale ganar: «Este es el negocio. Cuando no ganas, no eres nada. Cero. Por mucho que ganes quieren que fracases más que nunca. Lo he sentido desde el primer día en Barcelona, pero lo que hemos ganado, los títulos, es increíble».

Guardiola también comentó, en la rueda de prensa previa a su partido ante el Everton en Goodison Park de este próximo miércoles 27 donde se acordó del Madrid, que está acostumbrado a que la gente valore solo su trabajo por los resultados, no por el trabajo en sí ni el proceso, sólo por el fin de éste, lamentándose: «La gente dice: ‘Qué bien juegan, la metodología, qué genialidad’. Pero es porque gano yo. No entienden nada de lo que hacemos, pero dan crédito sólo porque ganamos. Hay que mirar más allá. En el momento en que no ganas va a haber dudas, pero eso es lo bonito. No pasa nada. Volver a dudar. Ya veremos lo que pasa».

«Dije hace unos días que cuando jugamos increíblemente bien contra Crystal Palace, Liverpool y Tottenham y no ganamos, es la prueba real de que no les importa nuestra forma de jugar. Jugamos a un nivel bastante parecido al mejor que hemos jugado en los últimos ocho años. Pero no ganamos, así que es una crisis, un desastre», reflexionaba Guardiola sobre algunos de sus últimos partidos en la Premier, consciente de cómo funciona todo: «Las críticas forman parte del trabajo. Tienes que aceptar que la gente puede criticarte, pero es sólo porque no ganas. Así que hay que intentar ganar el próximo partido».

El Manchester City se encuentra actualmente a ocho puntos del Liverpool, líder provisional con 42 puntos, aunque con dos partidos más que los citizen. Tottenham suma 36 puntos, Aston Villa 39 y Arsenal 40, todos con un partido más que el equipo de Pep Guardiola que cuenta hasta el momento con 34 unidades tras 10 victorias, cuatro empates y tres derrotas en 17 partidos del campeonato doméstico inglés.