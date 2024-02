Ancelotti: «Rüdiger vuelve y será titular contra el Sevilla»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo que enfrenará en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Sevilla. El italiano no podrá contar para este encuentro con Bellingham, Alaba, Courtois y Militao, lesionados, además Carvajal y Camavinga se lo perderán por sanción. Sí recuperará a Rüdiger. Los blancos quieren volver a la senda del triunfo tras empatar la anterior jornada contra el Rayo Vallecano.

Sobre la versión del equipo fue claro: «Queremos ver a un equipo sólido, con ganas y motivación ante un rival que exige mucho. Necesitamos puntos para aprovechar la ventaja que tenemos. El equipo ha trabajado bien, hemos tenido tiempo para preparar el partido y ojalá podamos salir con nuestra mejor versión».

Sobre la posibilidad de que Modric vaya al cuerpo técnico, explicó lo siguiente: «No hablo de cosas personales. Lo que todo el mundo quiere, también Luka, es que siga siendo un jugador magnífico. Lo que pase con el futuro de Modric lo decidirá él mismo».

«Es una cuestión de confianza y debido a las lesiones le cuesta entrar en el once titular. Es muy joven y está al nivel para empezar a sumar minutos», comentó sobre Arda Güler.

Sobre la decisión de Kroos de regresar con Alemania, Ancelotti comentó lo sisguiente: «Me ha contado que vuelve al equipo nacional y no le va a afectar. Todo el mundo, en este momento, están centrados en esta temporada. Lo que pase en el futuro nadie lo puede saber. La decisión que ha tomado no afecta». «Yo no le voy a aconsejar, no es mi hijo. Tiene toda la capacidad mental para decidir lo que hacer en el futuro. Quiere parar el día que vea que su nivel ha bajado. Mientras no pase eso, creo que va a seguir», añadió.

Ancelotti también habló de Mendy: «Es el mejor lateral porque es capaz de manejar la pierna izquierda en el uno contra uno y en las inferioridades que a veces tenemos en esa posición».

Ancelotti dijo que «Vinicius puede jugar por dentro. No como delantero dentro, pero sí en una pareja. Le gusta jugar por fuera y él ha mejorado mucho. De momento su mejor posición es la banda izquierda».

Sobre el regreso de Sergio Ramos, explicó lo siguiente: «Vuelve Ramos y el Bernabéu lo va a recibir con mucho cariño. Ha sido un capitán fantástico. He tenido la suerte de tener capitanes como él, Maldini o Terry. Esto ayuda mucho a la plantilla». Ancelotti confirmó la titularidad de Rüdiger: «Tchouaméni lo ha hecho muy bien en esa posición, pero Antonio nos da confianza».

«No hacemos cuentas con la Liga. Está en nuestra mano y no tenemos que fallar. Cuanto antes nos acerquemos a los 80 puntos, más cerca estamos de ganar la Liga. No significa que la ganas, pero estás cerca», comentó.

Por último, habló sobre los planes que tienen con Endrick: «Estará con la plantilla del primer equipo, sobre eso no hay duda. Habláis mucho del futuro y eso me pone contento. Yo sólo veo el partido de mañana».