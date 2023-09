El Real Madrid Castilla afronta su derbi particular frente al Atlético de Madrid

Real Madrid Castilla y Atlético de Madrid B se miden este sábado en el mini derbi, desde las 19:30 en el Alfredo Di Stéfano, para disputar la cuarta jornada en el grupo segundo de la Primera Federación. Un derbi madrileño que se producirá una semana antes que el que medirá al primer equipo en el Metropolitano y donde Raúl González contará con todos sus efectivos disponibles para buscar la primera victoria de la temporada en casa.

El Real Madrid Castilla afronta el mini derbi con cuatro puntos cosechados en las primeras tres jornadas del campeonato liguero y tras recibir la primera derrota en Linares, donde el cuadro madridista cayó derrotado por 2-1. El gol de los blancos lo anotó Nico Paz desde el punto de penalti, que ya lleva tres goles esta temporada, convirtiéndose de esta manera en el máximo goleador del equipo.

La única victoria del curso para el Real Madrid Castilla hasta el momento llegó en Antequera en la segunda jornada de Liga. En el debut en casa, los jugadores de Raúl no lograron pasar del empate a dos frente al recién ascendido Melilla. En este caso, el filial blanco buscará cosechar la primera victoria en casa frente al eterno rival.

Raúl González contará con todos sus jugadores disponibles para un partido más que especial, y que nadie quiere perderse. En un principio solamente lo harán Mario Martín y Loren por lesión. En el posible once que pueda sacar el técnico madridista, las dudas empiezan desde la portería. Lucas Cañizares empezó la temporada como titular, pero en Linares no tuvo el día, y Mario de Luis, titular la temporada pasada, ya está recuperado y está empezando a llamar a la puerta de la titularidad.

Por otro lado, Álvaro Carrillo, capitán del filial madridista, que no estuvo en Linares porque estuvo convocado con la selección española sub-21 para los partidos de clasificación para el Europeo de 2025, volverá al once para liderar a la defensa madridista. Otra de las dudas es saber si Álvaro Rodríguez volverá al once o no.

Las estrellas del Castilla

Nico Paz y Gonzalo García son los jugadores que más están sorprendiendo en el Real Madrid Castilla en este inicio de temporada. Los cinco goles que lleva el filial blanco han sido anotados entre los dos jugadores madridistas. El primero lleva ya tres dianas en tres partidos y el primero dos, anotadas de manera brillante en el primer partido liguero.

Las dos perlas de la cantera, además, están empezando a llamar a la puerta del primer equipo y Ancelotti está muy contento con ellos. Sin duda, para este derbi ante el Atlético de Madrid, la importancia de ambos futbolistas será capital dentro del terreno de juego.

Un mini derbi lleno de experiencias

El Atlético de Madrid B llega a este duelo con solamente tres puntos en tres partidos, obtenidos en la primera jornada. Casualmente, la única victoria hasta el momento del cuadro rojiblanco fue ante el Antequera, igual que los madridistas. Los de Luis García Tevenet cayeron derrotados la semana pasada contra el Ceuta y la anterior ante el Málaga.

El último precedente entre ambos conjuntos se produjo en la temporada 20/21. En ambos partidos venció el Real Madrid Castilla. 3-1 en el Di Stéfano y 1-2 en territorio rival. Los jugadores que han subido del Juvenil A esta temporada, como son los Gonzalo, Manuel Ángel o Palacios, entre otros, saben de manera muy reciente, también, lo que es ganar al Atlético de Madrid a las órdenes de Arbeloa, y contra Fernando Torres en el banquillo rival.

En forma de precedentes, Álvaro Rodríguez ya saboreó el pasado mes de febrero lo que es marcarle un gol al Atlético de Madrid con la camiseta del primer equipo en el Santiago Bernabéu. Este sábado, con el Castilla, y si Raúl vuelve a confiar en él en la punta de ataque, buscará volver a saborear esa sensación ante el filial rojiblanco.