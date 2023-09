El Castilla pierde su primer partido de la temporada en Linares

El Real Madrid Castilla sufrió su primera derrota de la temporada en Linares. Los blancos no pudieron mantenerse imbatidos en Liga ante el equipo andaluz, puesto que un gol en el tramo final del encuentro por parte de Hugo Díaz rompió la igualada. Un empate que había conseguido el filial gracias a Nico Paz desde el punto de penalti, pero que se escapó a falta de cuatro para el final.

El Castilla se presentaba en Linarejos con un once de emergencias. Las bajas condicionaban el equipo que presentaba Raúl sobre el césped, donde destacaban la presencia de Jacobo y Jiménez en defensa. Salían los blancos con Cañizares; Jiménez, Jacobo, Asencio, Obrador; Theo Zidane, Manuel Ángel, Víctor, Nico Paz, Palacios; y Gonzalo.

Después de una semana de mucha incertidumbre en el filial madridista, en el que el futuro de Raúl al frente del banquillo ha estado en el aire debido al interés del Villarreal, los blancos buscaban su segundo triunfo del curso. Enfrente un Linares que todavía no sabía lo que era ganar, puesto que cayeron en su estreno en Mérida y empataron contra el Recreativo Granada en la segunda jornada.

Sin embargo, se adelantarían los locales, por medio de Dani Perejón. Fue en el tramo final de una primera parte en la que pudo adelantarse nada más comenzar el Castilla, por medio de Gonzalo, pero en la que fue de más a menos claramente. El tanto fue un tiro lejano en el que no estuvo del todo acertado el meta del filial.

Se repuso el conjunto madridista tras el descanso, saliendo mucho más activado en busca del gol del empate. Un gol que llegaría desde el punto de penalti, por medio de Nico Paz. A la salida de un córner, uno de los jugadores del Linares saltaba con la mano en alto y golpeaba claramente el balón con la mano. El colegiado no se lo pensó, decretó los once metros y el líder de este regenerado equipo no perdonó.

Sin excesivas oportunidades para ambos conjuntos, los dos tuvieron opciones de hacer el gol de la victoria, pero el que lo logró fue el Linares. En el minuto 86, los locales se volvieron a adelantar, con un tanto que sería definitivo. No perdonó Hugo Díaz, tras un mal despeje de la zaga madridista al primer palo.

Ese gol supuso la primera derrota de los de Raúl, que se quedan con cuatro puntos tras las tres primeras jornadas del grupo 2 de Primera Federación. Los mismos tiene el equipo andaluz, que suma su primer triunfo de la temporada después de empatar la jornada pasada.