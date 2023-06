Raúl: «Queremos subir, pero tenemos menos presión que ellos»

Raúl González Blanco atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Alfredo Di Stéfano tras el empate del Real Madrid Castilla contra el Eldense (1-1) en la ida de la final del playoff por el ascenso a Segunda División. Nieto adelantó a los alicantinos y Arribas empató el choque.

Valoración

«Ha sido un partido muy disputado, con dos partes muy diferentes. Ellos han sido mejores y nuestros no hemos entrado bien al partido. Ellos se han hecho dueños del balón. La sensación era que con su gol hacía justicia. Han tenido experiencia y nos han superado. Pero en la segunda parte ha sido diferente, hemos competido y hemos sido el equipo de todo el año. La parada de Luis en el penalti ha sido un punto de inflexión. El domingo que viene tenemos que ganar y veo a mi equipo capacitado para ello».

Puntos fuertes y débiles

«Lo normal de un partido, nos jugamos mucho. Han sido mejores durante mucha parte de la temporada. Hoy han demostrado su capacidad y sus puntos fuertes. Pero también sus puntos débiles. El partido será de mucha tensión. Un partido con mucho aliciente. Queremos subir, pero tenemos menos presión».

Tensión final

«El partido termina. Son momentos donde cada uno juega su parido. Todos amigos tras el final y el domingo nos vemos».

Posibilidades

«Sé de lo que son capaces mis chicos. Este escenario nos viene mejor que otro. Vamos a creer, y sobre todo competir. Solamente les exigiré eso. En la primera parte no lo hemos hecho, y en la segunda sí.».

Penalti

«Piensas muchas cosas, también la ocasión de Peter. Un penalti no te asegura un gol y así ha sido. Fue un punto de inflexión. He estado satisfecho con la segunda mitad, porque he visto reflejado a mi equipo. No es fácil para chicos jóvenes. Daremos todo para intentar conseguirlo. En 90 o 120 minutos».

Efecto Arribas

«Arribas será titular el domingo que viene. Es el proceso. Ha tenido una lesión importante y sabíamos que nos podía ayudar de esta manera. Prefería 45 minutos de un gran nivel. Adelantó que será titular en Elda».

Álvaro Rodríguez

«Está en su proceso. Cualquiera que lo vea sabe que trabaja y se está esforzando. Pero no está fin. Pero es un jugador importante para nosotros. Se está guardando para el domingo».

Eliminatoria

«La eliminatoria la veo complicada como al principio. Puede pasar cualquier cosa. Es verdad que el Eldense en su casa se ha hecho fuerte. Nosotros vamos a competirlo. Es el último partido en el Di Stéfano, de esta temporada. Este equipo ha ilusionado a la gente con un ambiente de fiesta».