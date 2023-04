El Juvenil de Arbeloa golea al Atlético de Torres y decide la Liga

El Juvenil de Arbeloa goleó por 5-0 al Atlético de Madrid de Fernando Torres en Valdebebas y se proclama virtual campeón de Liga. El cuadro madridista sigue invicto y se coloca líder en solitario del Grupo V de División de Honor con tres puntos más que los rojiblancos a falta de dos jornadas. Manuel Ángel, César Palacios por partida doble, Nico Paz y Hugo de Llanos fueron los goleadores.

Los chicos del Real Madrid fueron muy superiores desde el inicio y en el minuto 28 llegó el primer gol del partido, obra de Manuel Ángel. Yusi la dejó de cabeza y el mediocentro madridista controló con velocidad a la vez que se internó en el área para terminar batiendo al portero rojiblanco.

Antes de llegar al descanso, en el minuto 34, el Juvenil A del Real Madrid anotó el segundo del partido. Jugada larguísima y bien trenzada de los chicos de Arbeloa que termina con gol de César Palacios tras el despeje del portero rojiblanco. Un gol que era el tanto número 100 del Juvenil madridista en esta inmaculada División de Honor.

El cuadro madridista pidió varios penaltis que el colegiado del partido no concedió. En el minuto 66, Manuel Ángel rozó de cabeza su doblete particular y tres minutos después fue Yusi quién pudo sentenciar.

34’ GOAAAAAAAAAAAAL CÉSAR PALACIOS!!!!!!!!!!!!! 21 goals & 6 assists this season.

100th goal in the league for the Juvenil A!!

Juvenil A 2-0 Atlético Madrid!!!!!!! pic.twitter.com/HndTS0mzrq

— Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) April 23, 2023