La tortuosa relación del Barça con la Final Four

El Barça, rival del Real Madrid en semifinales, afrontará en Belgrado un nuevo asalto a la ansiada tercera Copa de Europa. Campeón continental en Barcelona 2003 y París 2010, cree que ha llegado el momento de volver a abrir las vitrinas para el trofeo más importante que puede conseguir. Cuenta con entrenador y plantilla para lograrlo, como ha demostrado con su primer puesto en la fase regular de la Euroliga, pero también siente la amenaza de la historia, de su tortuosa relación con la Final Four. Ningún club ha estado tan cerca y ha fallado tantas veces.

De hecho, el Barça acude a la decimosexta Final Four de su historia y tan solo hay un club que le supera en este apartado, el CSKA de Moscú, que lo logró en veinte ocasiones y esta temporada se quedó fuera antes de tiempo por la descalificación de los clubes rusos. El club moscovita ha sido campeón de Europa en ocho ocasiones, dos menos que el Real Madrid, club más laureado. En el palmarés de la Copa de Europa, también aparecen otros siete clubes con más títulos que los culés: Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos, Pallacanestro Varese, Olympiacos, Olimpia Milan, Riga y Split.

La experiencia de Saras

«A veces no es fácil controlar las emociones», reconoce el técnico culé, Sarunas Jasikevicius, quien tiene muy claro que «el secreto para afrontar una Final Four es tener experiencia». «Yo en mi primera Final Four estaba muy nervioso, no dormí la semana anterior. Puedes preparar a los jugadores, pero son ellos los que tienen que vivirlo en primera persona. Yo ahora las vivo de otra manera y duermo mucho mejor que antes. Tenemos un equipo con experiencia», advierte.

‘Saras’ sabe bien de lo que habla, no obstante es el único que ha conquistado la Euroliga con tres clubes diferentes como jugador: Barça, Maccabi y Panathinaikos. Ahora su reto es repetir éxito como técnico y unirse al selecto club que integran Armenak Alachachan, Lolo Sainz y Stevislav Pesic.

El año pasado estuvo muy cerca de conseguirlo en Colonia, pero se lo impidió el Anadolu Efes por poco (86-81). Desde su segunda Euroliga en 2010, el Barça ha tropezado cuatro veces en la Final Four y nunca estuvo tan cerca de romper la mala racha como el año pasado. El maleficio se mantiene por el momento.