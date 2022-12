El representante de Campazzo: «El Real Madrid puede estar interesado»

Facundo Campazzo sabe que las puertas de la NBA se le han cerrado y poco a poco y de forma discreta comienza a atar sus cabos en un camino que puede llevarle de vuelta al Real Madrid. Las primeras conversaciones para el retorno del base argentino a la capital de España se produjeron en verano, continuaron en septiembre y se volvieron a dar en los últimos días, mientras Dallas Mavericks decidía prescindir de sus servicios poco más de un mes después de contratarle. Ahora, el representante principal del Facu, Claudio Villanueva, ha comparecido para dar más datos y deslizar que el Madrid puede estar interesado en el retorno de una de sus últimas estrellas.

El representante argentino, agente de grandes jugadores de pasado y presente de la albiceleste, habló con sinceridad y dando su opinión personal sobre todo lo que le ha sucedido a Campazzo en los últimos meses, con un periplo en Denver que finalizó de forma negativa, antes de un verano en el que sólo en el último momento encontró una salida para cumplir su sueño NBA, en Dallas Mavericks, antes de que estos le cortaran sin acabar noviembre siquiera.

En el programa 3×3 de Argentina, Villanueva hablaba del caso Campazzo con sinceridad y sin esconderse. «Se dio la oportunidad de poder seguir en la NBA, se luchó hasta el último momento. Aparecieron declaraciones de Jason Kidd diciendo que quería a Campazzo. Luego, no se cumplieron las expectativas, pasaron cosas rarísimas», relató el agente del Facu, quien no es tan partidario como el base de la NBA, pero que destaca que su objetivo primordial es que sus jugadores representados «sean felices», anteponiendo esto al dinero, como sucediera en el caso de Campazzo y la NBA.

Preguntado por el destino de Campazzo ahora que las puertas de la NBA parecen cerradas –en unas horas será oficialmente Agente Libre–, Villanueva habló de Europa y, por tanto, del Real Madrid, que tiene un derecho de tanteo para igualar cualquier oferta que llegue desde este lado del charco. «Lo primero que se piensa es que el Madrid puede estar interesado. Yo creo que sí, que puede estar interesado. Además yo tengo una relación excelente con Chus Mateo y hablo continuamente con él por una amistad de 25 años, sé lo que piensa. Pero también, el Madrid tiene un plantel de jugadores que tiene bases, guardias, aleros y tendrá que hacer una conjunción. Cuando ellos hagan ese detalle, después vendrá la otra parte que es la ingeniería mecánica o económica…», desliza, dejando abierta una negociación en la que el jefe de la sección de baloncesto del Real Madrid, Juan Carlos Sánchez, no parece que le vaya a poner las cosas fáciles al entorno del base.

Más interés por Campazzo

Volviendo a dejar claro que para él el capítulo de la NBA debería cerrarse, Claudio Villanueva también habló de otros posibles pretendientes para Campazzo, entre los que no estarán los equipos rusos aunque uno de ellos hizo una oferta por el Facu en verano. «Con respecto a los equipos turcos, Fenerbahçe o Efes, que son muy poderosos, o los italianos, sumamente poderosos como Armani Milano o Bolonia, esos son potenciales clientes de los grandes jugadores, no solo de Campazzo. Si él está en el mercado, veremos. Pero esto fue tan abrupto que veremos cómo se da», zanjó el agente del jugador del que todo el mundo habla en Europa… y no tanto en la NBA.