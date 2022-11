La aventura de Campazzo en Dallas se convierte en pesadilla

Facundo Campazzo no está viviendo una adaptación fácil a los Dallas Mavericks, en su tercera temporada consecutiva en la NBA. El base argentino llegó sobre la bocina al proyecto de la franquicia de Texas, liderada por su amigo Luka Doncic y dirigida por una leyenda entre los bases de la historia de la liga, caso de Jason Kidd. Este retraso en comparación con el resto de sus compañeros está pesando mucho más que el trabajo del Facu por adaptarse a los sistemas, y se traduce en unas estadísticas de partidos jugados que hacen pensar si realmente ha sido una buena opción poner por encima la NBA a un regreso a Europa y al Real Madrid.

Con el cero de la pasada madrugada, en la que los Mavericks se impusieron por la mínima a los Brooklyn Nets, Campazzo suma su quinto partido consecutivo sin pisar la cancha, una estadística preocupante y que confirma que, en estos momentos, es la última pieza de la rotación exterior de Jason Kidd. En total, son nueve los encuentros disputados en la presente temporada por la franquicia de Dallas y en sólo dos, consecutivos, Facundo tuvo algún minuto para mostrar sus cualidades en pista.

Fue el pasado 26 de octubre cuando Campazzo contaba con la que es, hasta ahora, su mayor oportunidad con la camiseta de Dallas Mavericks. Frente a los New Orleans Pelicans de Zion Williamson y un Willy Hernangómez también relegado al ostracismo, el Facu disfrutó de 13 minutos a los mandos de los Mavs, en los que anotó tres puntos y repartió dos asistencias, con un 1-4 en tiros de campo. Dos días después, frente a Brooklyn Nets, Campazzo tendría otros tres minutos, que representan hasta el momento su último paso por el parqué en partido oficial.

Los encuentros posteriores frente a Oklahoma, Orlando, Utah, Toronto y el último ante Brooklyn han tenido como denominador común la condición de inédito de un Campazzo que, a sus 31 años, no está pudiendo arrancar en su tercer año en la NBA, esta vez estrenando equipo. Los Mavericks, además, carburan, con cuatro victorias consecutivas, y no hay indicios, salvo que medie lesión de uno de los exteriores, para que Facundo pueda entrar en la rotación a corto plazo. La temporada es muy larga en Estados Unidos, pero la paciencia de ambas partes podría no serlo tanto.

Pierde Campazzo… y pierde el Real Madrid

Mientras tanto, en el Real Madrid, ex equipo de Campazzo y con el que hubo conversaciones en verano para su regreso, se benefician en lo económico del ‘no’ del argentino, que tiene pendiente e irá pagando dos millones como parte de su cláusula de salida, pero lamentan en lo deportivo que el Facu haya tomado una decisión que no está siendo, de inicio, buena para él mismo ni tampoco para la entidad madridista, en un conato de crisis en la que una de las principales conclusiones que se sacan es la ausencia de un base dominante que haga jugar al equipo y le ordene a la hora de defender.