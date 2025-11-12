El Real Madrid firma bajo protesta el acta de partido contra Valencia Basket

El Real Madrid firmó bajo protesta el acta del encuentro que disputó el pasado martes en la pista del Valencia Basket, el Roig Arena, en la Euroliga aunque no completó en el documento los motivos por los cuales lo hizo. Según indicó su técnico, Sergio Scariolo, en la rueda de prensa posterior al encuentro, en los últimos segundos de la primera parte solicitó un tiempo muerto que le habría permitido preparar una última jugada de 4,9 segundos, pero aunque la mesa lo concedió los árbitros no lo hicieron.

Tras ver rechazadas sus protestas en ese momento, el entrenador italiano las retomó antes de iniciarse el tercer cuarto. «Yo decía que se había cometido un error y los oficiales de mesa lo ratificaban, pero (los árbitros) no han considerado que debían rectificar el error», deslizó.

En ese momento, según pudo saber EFE, Scariolo se situó tras la mesa de anotadores y firmó el acta baja protesta antes de que se retomara el encuentro, pero no expuso las razones por escrito. El trío arbitral le dio la opción de hacerlo al finalizar el choque, pero el técnico también rehusó completar el trámite.

El Real Madrid cae en Valencia

El Valencia Basket tiene uno de los equipos más potentes de su historia y el pasado martes lo demostró ante un Real Madrid que se vio superado por los de Pedro Martínez en su primer partido como visitante en el Roig Arena (89-76). Los blancos volvieron a perder fuera de casa tras encadenar tres partidos sin hacerlo (sólo uno de Euroliga) en una mala tarde de casi todos, salvo Trey Lyles (23 puntos y 9 rebotes), Theo Maledon (14, 3 y 5 asistencias) y Facundo Campazzo (15-4-7).

En el cuadro taronja, elijan al que quieran. Estuvieron casi todos bien. Aunque la parroquia valencianista ‘nombró’ MVP a un Nate Reuvers sensacional que no sólo frenó a Walter Tavares con tapón incluido, sino que además enchufó 14 puntos. Omari Moore, puñal de los blancos en la Supercopa, 16 encestes, 5 rebotes, 2 asistencias y 18 de valoración.