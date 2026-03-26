El Real Madrid da una lección de visión al baloncesto europeo con la NBA

El Real Madrid ha vuelto a dar una lección al baloncesto europeo con su apuesta por ser partícipe de la llegada de la NBA a Europa. El club blanco está más cerca de cumplir con el plan que ideó desde la llegada de la actual directiva, con el Chacho Rodríguez a la cabeza, dadas las palabras del comisionado de la liga estadounidense, Adam Silver, que aseguró que «el mejor resultado» sería la unión con la Euroliga.

Desde la propia NBA ya se han sumado al discurso que viene entonando Sergio Scariolo, entrenador y principal portavoz del Real Madrid. El italiano siempre abogó porque los estadounidenses deberían llegar a un acuerdo con la actual competición para llevar a cabo una fusión de sus dos modelos, sumando a FIBA, organismo enemistado con la Euroliga hasta la entrada de Chus Bueno como CEO.

Adam Silver se refirió al directivo y ex jugador español como parte importante de este acercamiento de posturas: «Fue compañero mío en la NBA durante muchos años. Creo que, para el bien del baloncesto europeo, lo mejor sería unirnos a la Euroliga. Hemos ideado un enfoque sistemático para el crecimiento del baloncesto en toda Europa. Esto implica complementar las ligas nacionales, trabajar conjuntamente con la Euroliga y con la FIBA».

El Real Madrid no se dejó intimidar por las muchas voces que le daban por fugado de la Euroliga y que aseguraban que la temporada que viene jugaría la Basketball Champions League (BCL). No sólo no disputará la que a día de hoy es la tercera competición europea en cuanto a nivel, sino que seguirá en el campeonato por antonomasia y tendrá garantizada su plaza en la NBA Europa en caso de que esta inicie en octubre de 2027, como así está previsto.

El Real Madrid no se va de la Euroliga

El club blanco aún no ha plasmado su firma en un acuerdo, pero tiene hasta el próximo 30 de junio para hacerlo después de que venciera el plazo que le dio el board de la Euroliga para comunicar su decisión. El Real Madrid aún tiene su plaza fija y podrá extenderla para los próximos años, más si cabe teniendo en cuenta que Euroliga y NBA pueden aunarse en el futuro cercano.

Las palabras de Silver se pueden catalogar como el primer gran triunfo de este Real Madrid, que se remodeló de arriba abajo el pasado verano en un paso hacia adelante de clara expansión a nivel global y sobre todo para generar más recursos económicos que los que percibe por la actual Euroliga.

El formato mutará la próxima campaña, posiblemente con dos grupos de 12 equipos y, por tanto, la entrada de cuatro clubes más, pero los más grandes del basket europeo y, por supuesto, el más laureado de la historia, seguirán estando ahí.